Thời sự

Gia Lai xem xét chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ thành mỏ đất san lấp

Đức Nhật
Đức Nhật
15/09/2025 15:12 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai trình HĐND xem xét chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ thành mỏ đất san lấp, phục vụ nhu cầu xây dựng, đô thị hóa ngày càng tăng.

Ngày 15.9, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 để xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là đề xuất chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ để khai thác đất san lấp.

Gia Lai xem xét chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ thành mỏ đất san lấp - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai ngày 15.9

ẢNH: Đ.N

Theo tờ trình của UBND tỉnh Gia Lai, diện tích 2 ha rừng phòng hộ được đề nghị chuyển đổi nằm tại mỏ QN05 (P.Quy Nhơn Tây). Khu rừng này có nguồn gốc từ rừng trồng.

UBND tỉnh Gia Lai cho rằng với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu về đất san lấp cho các công trình giao thông, khu dân cư, khu công nghiệp… ngày càng lớn. Việc khai thác đất san lấp từ khu vực này được đánh giá là cần thiết và cấp bách.

Khu đất dự kiến khai thác đã nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, diện tích này cũng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của TP.Quy Nhơn (cũ) và quy hoạch khoáng sản của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai xem xét chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ thành mỏ đất san lấp - Ảnh 2.

Một khu vực khai thác mỏ đất san lấp tại P.Quy Nhơn Tây

ẢNH: TRIỆU THANH

Ngoài ra, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Gia Lai còn xem xét, thảo luận nhiều nội dung khác như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025; phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 cho các xã, phường; quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí bảo vệ đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ vaccine tiêm phòng dịch bệnh động vật, hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

Một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chế độ phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng dân quân, thôn đội trưởng trên địa bàn cũng được đưa ra xem xét, thảo luận.

Gia Lai xem xét chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ thành mỏ đất san lấp - Ảnh 3.

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, phát biểu

ẢNH: Đ.N

Phát biểu tại kỳ họp, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh, tất cả nội dung trình tại kỳ họp lần này, trong đó có việc chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ, đều được UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Các ban HĐND đã thẩm tra chặt chẽ và Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Mặc dù đã trả lại đất công, rừng phòng hộ bao chiếm của nhà nước trước đó nhưng khi UBND H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy đất làm đường thì bà Cúc khiếu nại yêu cầu bồi thường đất mình đã bao chiếm.

Bình luận (0)

