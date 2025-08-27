Đó là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" ngày 26.8.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình với các đại biểu dự hội nghị ẢNH: TTXVN

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang…

Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ: "Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều cơ chế chính sách và ưu tiên dành nguồn lực tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, trong đó có việc hỗ trợ đồng bào nghèo, đối tượng chính sách, người yếu thế có nhà ở ổn định, an toàn".

Theo Thủ tướng, chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của T.Ư và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24.7.2025. "Đây là những công trình quốc gia đặc biệt, của ý Đảng, lòng dân, của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới", Thủ tướng khẳng định.

Với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, theo Thủ tướng mới chỉ là nền tảng bước đầu để "an cư" - thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này "lạc nghiệp". Thủ tướng nhấn mạnh: "Điều cốt lõi là tạo việc làm, sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu cho mình và đóng góp cho xã hội".

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ về nhà ở. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Báo cáo một số kết quả điển hình của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia chương trình, bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết qua nắm bắt của MTTQ Việt Nam, tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đều thể hiện sự đồng tình hưởng ứng. Chương trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, của MTTQ Việt Nam đối với một bộ phận người dân có đời sống khó khăn và các đối tượng chính sách xã hội.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, theo bà Nga, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt vai trò trung tâm kết nối cộng đồng, phát huy hơn nữa truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, thiết thực nhất và hiệu quả nhất.

Ngày 26.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng giám đốc điều hành Samsung điện tử (Hàn Quốc), đang thăm, làm việc tại Việt Nam cùng các cộng sự của tập đoàn và lãnh đạo Samsung Việt Nam. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị ra mắt Ban Chỉ đạo và đánh giá tình hình triển khai hội nhập quốc tế thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ hội nhập quốc tế thời gian tới. TTXVN