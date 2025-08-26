Thủ tướng: Kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát là 'công trình quốc gia đặc biệt'

Đây là kết quả nổi bật mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" diễn ra sáng 26.8, tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

"Công trình quốc gia đặc biệt"

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì", Thủ tướng nêu rõ: "Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và ưu tiên dành nguồn lực tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, trong đó có việc hỗ trợ đồng bào nghèo, đối tượng chính sách, người yếu thế có nhà ở ổn định, an toàn".

Thủ tướng cho biết, chỉ trong 1 năm 4 tháng sau khi phát động phong trào thi đua, Ban Chỉ đạo T.Ư, các địa phương đã tiến hành một "chiến dịch thần tốc", huy động được trên 24.700 tỉ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12.300 tỉ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng) với 12 mẫu nhà phù hợp điều kiện từng nơi.

Người đứng đầu Chính phủ vui mừng thông báo: "Chúng ta đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của T.Ư và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24.7.2025".

Qua những hình ảnh vui mừng, cảm động của bà con khi về nhà mới, Thủ tướng khẳng định đây là những công trình quốc gia đặc biệt, của ý Đảng, lòng dân, của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

"Đây cũng chính là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tạo việc làm, sinh kế để các hộ dân "lạc nghiệp"

Theo Thủ tướng, về cơ bản chúng ta đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội.

Lãnh đạo Chính phủ và T.Ư MTTQ Việt Nam chụp ảnh chung với các đại biểu về dự hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng nêu rõ: "Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu và đóng góp cho xã hội".

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai Nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để đồng bào "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác an sinh xã hội nói chung, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng.

"Hôm nay, với hàng trăm nghìn ngôi nhà được khánh thành khang trang khắp cả nước, là hàng trăm nghìn gia đình được sống trong mái ấm tình thương, là hàng triệu mảnh đời được thắp sáng tương lai, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân ta sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng ba tặng 19 tập thể ẢNH: NHẬT BẮC

Tại hội nghị, 19 tập thể đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 19 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".