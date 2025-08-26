'Xóa nhà tạm, nhà dột nát' là minh chứng phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Đó là khẳng định của bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" diễn ra sáng 26.8, tại Hà Nội.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Dấu ấn của MTTQ Việt Nam

Báo cáo một số kết quả điển hình của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia chương trình, bà Hà Thị Nga cho biết, qua kênh nắm bắt tình hình nhân dân của MTTQ Việt Nam, tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đều thể hiện sự đồng tình hưởng ứng và đánh giá rất cao sáng kiến và chủ trương triển khai chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025.

Theo bà Nga, đây chính là sự quan tâm đặc biệt, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, của MTTQ Việt Nam đối với một bộ phận người dân có đời sống khó khăn và các đối tượng chính sách xã hội.

"Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là một công trình quốc gia đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là công trình của "ý Đảng, lòng dân", thấm đượm tình người và là minh chứng điển hình của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới", bà Nga khẳng định.

Điểm lại các chương trình MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp, phát động, kêu gọi, đồng thời tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia như: phong trào thi đua với chủ đề "Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc"; chương trình phát động vận động ủng hộ với chủ đề "Mái ấm cho đồng bào tôi"… và nhiều mô hình, cách làm hết sức chủ động, sáng tạo, bà Hà Thị Nga cho biết, MTTQ Việt Nam phối hợp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 350 tỉ đồng.

Ở địa phương, MTTQ cùng với các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân, vận động ủng hộ kinh phí, nguyên vật liệu, đặc biệt là vận động các đảng viên, đoàn viên, hội viên của các hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng với lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ hàng triệu ngày công giúp các hộ gia đình làm nhà.

Đáng chú ý, MTTQ Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua quỹ "Vì người nghèo" để triển khai hỗ trợ đến người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư, số kinh phí huy động cho chương trình lên tới 24.761 tỉ đồng, phần lớn đều được tiếp nhận qua quỹ "Vì người nghèo" của địa phương. Đến thời điểm này, chưa có phát hiện vấn đề sai sót trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ở ban vận động ở các cấp.

Với vai trò giám sát việc thực hiện các chính sách của nhà nước về hỗ trợ nhà ở và thực hiện chương trình, MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch.

Mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng triệu người dân

Theo bà Hà Thị Nga, thành công lớn nhất của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã cho rất nhiều bài học, song sâu sắc nhất là bài học về quyết tâm chính trị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trách nhiệm của người đứng đầu, sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương, sự phối hợp, vào cuộc hành động của các cấp, các ngành, của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự chung tay, góp sức, nhường cơm sẻ áo của cộng đồng.

"Kết quả của chương trình sẽ là kinh nghiệm quý giá, là mô hình mẫu để chúng ta tiếp tục phát động, triển khai các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước trong thời gian tới", bà Hà Thị Nga nêu rõ.

Trước niềm xúc động, hân hoan, phấn khởi của hàng trăm nghìn hộ gia đình khi ước mơ về ngôi nhà mới khang trang, "kín trên, bền dưới" đã trở thành hiện thực đúng vào dịp đón tết Độc lập, Phó chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đây sẽ là điều kiện quan trọng để tiếp tục tiếp thêm động lực và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng triệu người dân.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt vai trò trung tâm kết nối cộng đồng, phát huy hơn nữa truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, thiết thực nhất và hiệu quả nhất".