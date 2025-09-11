Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số với Viettel

Đức Nhật
Đức Nhật
11/09/2025 18:15 GMT+7

Ngày 11.9, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Theo thỏa thuận, UBND tỉnh Gia Lai và Viettel sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm về chuyển đổi số như nâng cao nhận thức và tư duy đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kinh tế số, xã hội số.

Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số với Viettel giai đoạn 2026 – 2030 - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Viettel tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong lĩnh vực hạ tầng, Viettel sẽ cùng tỉnh Gia Lai đầu tư, mở rộng mạng viễn thông băng rộng, 4G/5G, internet cáp quang, đồng thời triển khai hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại, hiệu quả.

Thỏa thuận cũng chú trọng thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hằng năm, Viettel sẽ đề xuất các nhiệm vụ khoa học - công nghệ mang tính đột phá, gắn với những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Ngoài ra, hai bên cam kết phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đào tạo kỹ năng bảo mật thông tin cho cán bộ chuyên trách; xây dựng giải pháp phòng ngừa, sao lưu dữ liệu; đồng thời phát triển xã hội số, văn hóa số và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng thỏa thuận hợp tác này sẽ tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời nâng cao đời sống người dân, hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành địa phương đi đầu về khoa học - công nghệ ở Miền trung - Tây nguyên.

Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số với Viettel giai đoạn 2026 – 2030 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel triển khai các dự án trên địa bàn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel triển khai các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn Viettel chú trọng đầu tư công nghệ thông tin cho các chi nhánh tại địa phương, bảo đảm những nhu cầu cơ bản có thể được xử lý ngay tại chỗ. Ông nhấn mạnh, công nghệ phải giải quyết được những “bài toán nhỏ” của địa phương; đồng thời đề nghị Viettel giới thiệu các nền tảng ứng dụng mới, ưu tiên chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, cũng như trong công tác giải quyết hồ sơ, chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng...

Khám phá thêm chủ đề

