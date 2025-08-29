Hơn 300 chuyên gia giỏi tham gia đóng góp, triển khai chuyển đổi số, AI

Thông tin được Bộ KH-CN cho biết tại Diễn đàn "Tương lai của KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" diễn ra sáng 29.8.

Sự kiện do Bộ KH-CN tổ chức nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn ẢNH: T.H

Biến KH-CN thành sức mạnh để Việt Nam vươn lên

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trong suốt 80 năm qua, KH-CN đã đồng hành cùng dân tộc vượt qua chiến tranh, kiến thiết đất nước, đưa Việt Nam từng bước hội nhập và phát triển.

"Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, thời đại của AI, của dữ liệu lớn, của năng lượng xanh và kinh tế số. Đây là thời đại mà tri thức, sáng tạo và công nghệ chính là nguồn lực sản xuất quan trọng nhất", Bộ trưởng Bộ KH-CN nêu rõ.

Khẳng định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt và đột phá để Việt Nam phát triển bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam phải làm chủ các công nghệ chiến lược, vì không làm chủ công nghệ thời nay thì đồng nghĩa với không có chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh xây dựng một hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, xây dựng quốc gia khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp dựa trên công nghệ số, dựa trên đổi mới sáng tạo, tạo thể chế và các công cụ số để doanh nghiệp Việt Nam có thể "chỉ có 1 người", cần có chính sách đột phá, gắn kết quả nghiên cứu với sản xuất, để khoa học công nghệ thực sự là động lực của nền kinh tế.

"Đặc biệt, cần biến KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành sức mạnh để Việt Nam vươn lên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Bộ trưởng Bộ KH-CN nêu quan điểm.

Xây dựng mạng lưới các chuyên gia về chuyển đổi số, AI

Để thu hút, huy động nguồn lực triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là AI, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó cục trưởng phụ trách Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH-CN), cho biết Bộ KH-CN đã triển khai xây dựng các mạng lưới gồm các chuyên gia để cùng đóng góp triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là lĩnh vực AI.

Trong thời gian qua, Bộ đã kêu gọi các trường, các viện, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng và đóng góp vào các mạng lưới đó.

Khách tham quan ghé thăm gian trưng bày của Bộ KH-CN tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm ẢNH: THU HẰNG

"Theo kế hoạch ban đầu, Bộ KH-CN thu hút 100 chuyên gia giỏi cùng đóng góp triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, đến nay đã có 304 chuyên gia tham gia vào mạng lưới để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giải các bài toán lớn.

Với sự hồ hởi quyết tâm, quyết liệt và sự phối hợp của các chuyên gia rất là tốt, các chuyên gia đóng góp vào đây cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng giải các bài toán lớn", ông Tiến bày tỏ.

Thời gian tới, ông Tiến cho hay Bộ KH-CN sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới, quan trọng là xây dựng kế hoạch đưa ra các bài toán lớn để các chuyên gia thảo luận, đóng góp, sáng kiến, chia sẻ, triển khai.

Ví dụ trong lĩnh vực AI, các chuyên gia sẽ đóng góp cho nền tảng dữ liệu AI quốc gia hay là hệ thống hạ tầng tính toán, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến AI.

Ngoài thu hút nhân tài, trí thức vào giải quyết các bài toán lớn, ông Nguyễn Đạt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho rằng phát triển các doanh nghiệp công nghệ là động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đại diện Viettel đề xuất Nhà nước cần có định hướng dài hạn phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược thành một ngành công nghiệp, giúp doanh nghiệp công nghệ tăng năng lực cạnh tranh; mở rộng phạm vi chi cho quỹ công nghệ, công nghiệp chiến lược.

Cùng đó, hình thành các khu công nghiệp chuyên biệt về bán dẫn, hàng không…, xây dựng viện nghiên cứu công nghệ chiến lược có tầm cỡ trong khu vực, gắn kết với doanh nghiệp lớn.

Tại sự kiện, Bộ KH-CN cũng kích hoạt Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ quốc gia, Sàn giao dịch khoa học và công nghệ, Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia, Techfest 2025...