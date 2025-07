TP.HCM mưa trắng trời, thời tiết tuần tới thế nào?

Nếu buổi sáng nắng đẹp thì đến cuối buổi chiều mây đen bất ngờ xuất hiện, nhiều nơi ở khu vực trung tâm TP.HCM hôm nay xuất hiện trận mưa trắng trời. Đợt mưa kéo dài khoảng 30 - 40 phút giúp nhiệt độ không khí giảm đáng kể, trời dịu mát. Trong tuần tới, thời tiết TP.HCM sẽ chia thành 2 giai đoạn, đầu tuần nắng tăng nhưng đến cuối tuần lại xuất hiện đợt mưa lớn.



Thời tiết TP.HCM giảm mưa trong những ngày đầu tuần tới ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong tuần tới, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía bắc và mờ dần đi. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục qua phía nam của Nam bộ lấn nhẹ về phía tây và nâng trục dần lên phía bắc.

Do vậy, trong những ngày đầu tuần (khoảng từ 7 - 10.7), mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây và nắng, mưa rào và giông có khả năng xuất hiện vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 34 độ C, một số phường như Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc có nhiệt độ cao nhất phổ biến chỉ 31 - 32 độ C.

Từ những ngày giữa tuần rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ hình thành trở lại và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Từ khoảng ngày 11.7, hội tụ gió hình thành trên vùng biển Lâm Đồng - TP.HCM có xu hướng di chuyển về phía tây và suy yếu dần từ ngày 14.7. Do ảnh hưởng của hội tụ gió nên trong giai đoạn này mưa giông có khả năng xuất hiện nhiều hơn, với khả năng có các điểm mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng có sét, lốc xoáy, gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Do mưa xuất hiện nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất phổ biến giảm 1 - 2 độ, còn từ 31 - 32 độ C.