Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Khắc phục sạt lở trên tỉnh lộ 674

Hải Phong
Hải Phong
25/09/2025 18:52 GMT+7

Sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị thi công đã huy động máy móc, thiết bị để khắc phục điểm sạt lở trên tỉnh lộ 674, đoạn qua xã Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều 25.9, Công ty CP xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục sạt lở trên tỉnh lộ 674, đoạn qua xã Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi), đảm bảo cho người và phương tiện tạm lưu thông qua tuyến.

Khắc phục sạt lở trên Tỉnh lộ 674, giao thông đã tạm thông tuyến- Ảnh 1.

Tỉnh lộ 674, đã tạm thông tuyến

ẢNH: CẨM ÁI

Trong 2 ngày qua, lực lượng thi công đã huy động máy móc, nhân công dọn gần 8.000 m³ đất, đá cùng nhiều cây rừng bị cuốn xuống mặt đường. Do mưa lớn kéo dài, địa hình đồi dốc và đất ngấm nước lâu ngày, việc xử lý gặp nhiều khó khăn, nhiều điểm vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt.

Theo đơn vị quản lý, tuyến đường hiện mới thông tạm. Nếu thời tiết tiếp tục mưa, khả năng sạt lở tái diễn là rất cao. Vì vậy, máy đào và xe tải vẫn được bố trí dọc tuyến để kịp thời xử lý khi có sự cố phát sinh.

Khắc phục sạt lở trên Tỉnh lộ 674, giao thông đã tạm thông tuyến- Ảnh 2.

Đơn vị thi công đã dùng máy đào san gạt đất sạt lở, giúp người dân đi lại

ẢNH: CẨM ÁI

Trước đó, đêm 22 đến sáng 23.9, mưa lớn đã gây ra 2 điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km19 và Km20 trên Tỉnh lộ 674. Hàng trăm mét khối đất đá, cây rừng từ taluy dương đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt, người dân không thể đi lại. Công tác tuần tra, bảo vệ rừng của lực lượng chức năng cũng bị ảnh hưởng.

Khắc phục sạt lở trên Tỉnh lộ 674, giao thông đã tạm thông tuyến- Ảnh 3.

Tỉnh lộ 674 bị sạt lở, giao thông chia cắt

ẢNH: CẨM ÁI

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Mô Rai đã báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi để kịp thời có phương án khắc phục, sớm khơi thông tuyến, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông và phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng.

Tỉnh lộ 674 dài 36 km, là tuyến đường huyết mạch nối xã biên giới Mô Rai với xã Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi). Do sạt lở, người dân Sa Thầy muốn sang Mô Rai buộc phải đi vòng qua Tỉnh lộ 675 và QL14C, khiến quãng đường xa hơn khoảng 15 km.

