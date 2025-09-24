Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Cứu 5 người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển

Hải Phong
24/09/2025 13:07 GMT+7

Ngày 24.9, lực lượng cứu hộ Tổ quản lý biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) đã kịp thời ứng cứu 5 người tắm biển bị sóng cuốn trôi ra xa bờ, có người bị sóng cuốn xa khoảng 300 m.

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ quản lý biển Mỹ Khê, cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ quan sát, nhân viên cứu hộ phát hiện 5 người đang tắm biển bị sóng cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức, đội cứu hộ đã triển khai phương tiện, lao ra biển cứu 5 nạn nhân, đưa vào bờ an toàn.

"Trong số này, có một người bị sóng cuốn ra xa khoảng 300 m. May mắn là lực lượng cứu hộ kịp thời phát hiện và tiếp cận ứng cứu. Nếu chậm trễ, hậu quả sẽ rất khó lường", ông Ân nói.

- Ảnh 1.

Biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Ân, thời điểm này tại biển Mỹ Khê sóng lớn, kèm theo dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm đối với du khách. Trước tình hình đó, Tổ quản lý biển đã cho cắm nhiều biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách không nên bơi xa, đặc biệt tránh khu vực có dòng chảy mạnh.

Sáng cùng ngày, có khoảng 300 người dân và du khách đến tắm biển tại Mỹ Khê. 

Biển Mỹ Khê là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi, cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 12 km, thường xuyên thu hút đông đảo người dân và du khách đến tắm biển, tham quan.

