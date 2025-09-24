Quảng Ngãi chuẩn bị khởi công 3 dự án hơn 2.500 tỉ đồng

Ngày 24.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang gấp rút hoàn tất thủ tục để khởi công 3 dự án trọng điểm trong 3 tháng cuối năm 2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.585 tỉ đồng.

Cầu Trà Khúc 1, Quảng Ngãi hiện đã xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Theo kế hoạch, các dự án gồm cầu Trà Khúc 1 mới, nâng cấp - mở rộng hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất và sửa chữa, mở rộng kênh tưới hồ chứa nước Tuyền Tung.

Cầu Trà Khúc 1 mới, có tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 12.2025. Công trình dài hơn 577 m, rộng 28 m, nối P.Nghĩa Lộ với P.Trương Quang Trọng, thời gian thực hiện từ 2025 - 2027. Sau khi hoàn thành, cây cầu này sẽ thay thế cầu Trà Khúc 1 cũ, tăng cường kết nối giao thông cửa ngõ phía bắc vào trung tâm tỉnh và tạo điểm nhấn kiến trúc bên dòng sông Trà Khúc.

Dự án thứ hai là nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, với vốn đầu tư 350 tỉ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 10.2025. Dự án sẽ nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới 4 tuyến đường: Trì Bình - vòng xoay Thiên Đàng; vòng xoay Thiên Đàng - Chu Lai; tuyến nối QL1 - Tịnh Phong - Bình Tân (giai đoạn 1); tuyến Lâm Viên - Vạn Tường, tổng chiều dài khoảng 8 km.

Xe tải chở đá cày nát đường ở Khu kinh tế Dung Quất, khiến người dân bức xúc ẢNH: HẢI PHONG

Dự án thứ ba là sửa chữa, mở rộng kênh tưới hồ chứa nước Tuyền Tung (xã Bình Minh, H.Bình Sơn cũ), với vốn đầu tư khoảng 35 tỉ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 12.2025. Hồ Tuyền Tung được xây dựng từ năm 2003, có diện tích gần 21 ha, cung ứng nước tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp. Sau hơn 20 năm khai thác, nhiều hạng mục đã xuống cấp, năng lực tưới giảm, không đáp ứng nhu cầu hiện nay, nên cần được nâng cấp để tiếp tục phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản.

Thiết kế cầu Trà Khúc 1 (mới) được lấy cảm hứng từ bờ xe nước sông Trà ẢNH: BQLDA

Cả 3 dự án trên đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Song song đó, tỉnh cũng đang chuẩn bị đầu tư 2 dự án khác, gồm: nâng cấp, cải tạo QL24B và đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn 3.