Cầu Cát Lái: Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công năm 2026, khánh thành năm 2028

Chiều 9.9, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) về đề xuất đầu tư xây dựng các dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng).

Dự án cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại ẢNH: LÊ LÂM

Tại buổi làm việc, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) đề xuất 2 dự án giao thông trọng điểm. Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6 km, trong đó phần cầu dài 4,7 km, với tổng mức đầu tư hơn 18.800 tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng). CC1 đưa ra 3 phương án đầu tư theo hình thức PPP: (1) hợp đồng BOT kết hợp BT, thanh toán bằng ngân sách nhà nước; (2) hợp đồng BT, thanh toán bằng ngân sách; (3) hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án cầu Đồng Nai 2 có tổng chiều dài hơn 11,7 km, gồm cầu Long Hưng dài 2,3 km, đường dẫn phía TP.HCM dài 3,8 km và đoạn qua Đồng Nai dài 5,5 km. Điểm đầu dự án kết nối đường Vành đai 3 tại nút giao Gò Công (P.Long Phước, TP.HCM), điểm cuối giao quốc lộ 51 tại xã An Phước (Đồng Nai). Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 11.000 tỉ đồng. CC1 cũng đề xuất 3 phương án PPP: (1) hợp đồng BOT; (2) hợp đồng BT thanh toán chậm; (3) hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà khẳng định cả hai dự án đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng. Riêng cầu Cát Lái, địa phương đặt mục tiêu khởi công vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2028.



Dự án cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM nhằm thay thế cho phà Cát Lái hiện tại. Cuối 2019, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận và giao cho UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì xây dựng cầu Cát Lái. Trên cơ sở đó, Đồng Nai đã nghiên cứu và đã đưa ra nhiều phương án hướng tuyến cầu, hiện Đồng Nai và TP.HCM đang họp bàn để thống nhất hướng tuyến, phương án và thời gian xây dựng.