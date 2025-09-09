Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Nai: Tạm đình chỉ đại biểu HĐND đối với ông Cao Tiến Dũng

Lê Lâm
Lê Lâm
09/09/2025 13:31 GMT+7

Ông Cao Tiến Dũng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định (ngày 8.9) tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Cao Tiến Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai thuộc Tổ đại biểu số 1.

Theo quyết định, HĐND tỉnh Đồng Nai căn cứ vào luật Tổ chức chính quyền địa phương; căn cứ vào quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện KNSD tối cao (ngày 1.8) và xét đề nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh tại công văn ngày 4.9 về việc đề nghị xem xét tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Cao Tiến Dũng bị tạm đình chỉ đại biểu HĐND Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng (53 tuổi, quê quán Quảng Nam) từng kinh qua nhiều chức vụ: Phó chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai), Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Long Thành (của tỉnh Đồng Nai cũ).

Ngày 30.8.2019, ông Cao Tiến Dũng được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX (2016 - 2012) bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Cao Tiến Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 3.2023, ông Cao Tiến Dũng bị Ủy ban kiểm tra T.Ư ra quyết định kỷ luật cảnh cáo do loạt sai phạm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai trong nhiều nhiệm kỳ từ 2011 - 2021. Tháng 6.2023, Thủ tướng Chính phủ có quyết định kỷ luật ông Cao Tiến Dũng bằng hình thức cảnh cáo.

Sang tháng 7.2023, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã bỏ phiếu thông qua, đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Cao Tiến Dũng.

Vào tháng 8.2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã điều động và bổ nhiệm ông Cao Tiến Dũng giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đến tháng 2.2025, ông Dũng tiếp tục được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai...

