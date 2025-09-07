Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đốc thúc tiến độ sân bay Long Thành

Ngày 7.9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành (ở Đồng Nai) và các tuyến đường kết nối dự án.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà (bên phải) kiểm tra gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành) cho biết đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 55,55%/giá trị hợp đồng. Trong đó có 3/15 gói thầu đã hoàn thành; 12 gói còn lại đang thi công, có nhiều hạng mục đạt hoặc vượt tiến độ.

Cụ thể, gói thầu đường băng cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã cơ bản hoàn thành, hệ thống đèn hiệu đã thử sáng thành công từ tháng 4.2025; gói sân đỗ nhà ga đã hoàn thiện phần nền đất, hầm kỹ thuật, hệ thống thoát nước; gói thầu giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật nhiều tuyến tuynel đã hoàn thành trên 90%.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Ngoài ra, gói thầu nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu chính, đang triển khai lắp mái, mặt dựng kính, cơ điện. ACV đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Đối với 2 tuyến giao thông kết nối chính (T1 và T2), hiện đã thông xe kỹ thuật tuyến số 1, tuyến số 2 cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện biển báo, sơn kẻ đường.

"ACV đang phối hợp các nhà thầu đẩy nhanh đồng loạt nhiều gói thầu, quyết tâm hoàn thành đồng bộ vào ngày 19.12.2025 để sân bay Long Thành giai đoạn 1 có thể khai thác đúng kế hoạch", Phó tổng giám đốc ACV nói.

Lãnh đạo ACV cho biết thêm đang phối hợp với Tập đoàn Cảng hàng không quốc tế Incheon (Hàn Quốc) chuẩn bị công tác khai thác, vận hành, bảo đảm hoạt động ngay sau khi chạy thử thành công.

Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực để vận hành

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhắc lại và yêu cầu các đơn vị giữ nguyên đường găng tiến độ ngày 19.12.2025 là phải khánh thành dự án.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái sang) tặng quà động viên lực lượng thi công tại công trường

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Phó thủ tướng, đến ngày 19.12.2025 phải cơ bản hoàn thành đồng bộ các hạng mục chính, tập trung cao độ cho công trình trọng yếu để máy bay có thể tiếp cận được ở tất cả các cánh nhà ga.

Về nguồn nhân lực, Phó thủ tướng đề nghị ACV phải chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế cho một sân bay 5 sao. Về phía Đồng Nai và các đơn vị liên quan phải sớm hình thành hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, chất lượng cao nhằm phục vụ hành khách đến và đi.

Về nguồn vật liệu san lấp cung ứng cho dự án, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết về nhu cầu; UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ và giao nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị liên quan để đảm bảo cung ứng kịp thời và đúng, đủ khối lượng.