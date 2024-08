Đồng Nai: Thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với nguyên Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra vào sáng 19.8, các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Phó bí thư, nguyên Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch.

Đầu tháng 3.2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm người dùng các thủ thuật lấy đi 171 tỉ đồng trong tài khoản.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định được một nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia với sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hương.

Quá trình điều tra đã phát hiện ra 12 người ở Việt Nam, câu kết, sử dụng CCCD giả, đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho nhóm lừa đảo. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can này về tội "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức" để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ.