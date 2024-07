Tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào sáng 30.7.2024, để thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã có những thông tin mới nhất liên quan vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch huyện Nhơn Trạch (tại tỉnh Đồng Nai), bị lừa đảo 171 tỉ đồng.

Hé lộ chân tướng nhóm người lừa 171 tỉ đồng của nguyên Chủ tịch huyện Nhơn Trạch

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn cho biết đến nay Công an tỉnh Đồng Nai xác định được một nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia với sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hương.

Quá trình điều tra đã phát hiện ra 12 đối tượng ở Việt Nam, câu kết, sử dụng CCCD giả, đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho nhóm lừa đảo. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can này về tội "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức" để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ.

Vụ nguyên chủ tịch huyện bị lừa 171 tỉ đồng: Khởi tố 10 bị can

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu tháng 3.2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương, khi đó là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, bị một nhóm người dùng các thủ thuật lấy đi 171 tỉ đồng trong tài khoản.

Sau vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập và kết luận bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định 69 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai sau đó đã thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bằng hình thức cách chức Phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) H.K

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai; không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu thập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Giang Hương còn làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhận định vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm sút uy tín của bản thân, uy tín của Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó bí thư Huyện ủy đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Tiếp đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.