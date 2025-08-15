Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ 9.300 tỉ đồng xây cầu Cát Lái

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn vào sáng 15.8, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ 9.300 tỉ đồng để xây dựng cầu Cát Lái.

Nơi dự kiến xây cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Dự án cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM, được Chính phủ giao cho Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài phần đường và cầu khoảng 11,37 km; trong đó cầu dài hơn 3 km, tĩnh không 55m. Cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư 19.391 tỉ đồng.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy (TP.HCM) khoảng 400m; điểm cuối kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai).

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, gồm dự án giải phóng mặt bằng phía TP.HCM với kinh phí khoảng 3.611 tỉ đồng; dự án giải phóng mặt bằng phía Đồng Nai với kinh phí khoảng 2.967 tỉ đồng; phần xây cầu kinh phí khoảng 9.034 tỉ đồng và dự án tuyến đường nối từ sau trạm thu phí cầu Cát Lái đến cuối tuyến với kinh phí khoảng 3.779 tỉ đồng.

Về hình thức đầu tư, Đồng Nai đề xuất đầu tư công cho phần giải phóng mặt bằng (địa phương nào lo địa phương đó) và phần đường nối từ sau trạm thu phí cầu Cát Lái đến cuối tuyến. Tổng vốn đầu tư công khoảng 10.357 tỉ đồng.

Về phần cầu thì đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT. Trong đó vốn ngân sách tham gia khoảng 4.427 tỉ đồng (chiếm 49%), vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 4.607 tỉ đồng (chiếm 51%).

Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai hiện xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài dự án trên, UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn 17.700 tỉ đồng để xây dựng tuyến đường kết nối Bình Phước (cũ) đến Đồng Nai (từ cầu Đồng Xoài qua cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM dài 61,7km có tổng vốn đầu tư hơn 23.800 tỉ đồng).

Đồng thời cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ cho Đồng Nai 1.365 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa 4 tuyến quốc lộ: 1, 20, 51 và 56 (hiện đã được Bộ Xây dựng bàn giao cho Đồng Nai quản lý). Theo UBND tỉnh Đồng Nai, các tuyến quốc lộ hiện xuống cấp rất nặng, đặc biệt là quốc lộ 51.