Quảng Ngãi phát sinh vướng mắc trong việc bố trí nhà công vụ cho cán bộ

Ngày 23.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa chủ trì họp với các sở, ban ngành để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các đơn vị báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ẢNH: H.H

Theo báo cáo, thời gian qua Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị rà soát nhu cầu, sắp xếp chỗ ở cho cán bộ, công chức sau khi sáp nhập. Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã bố trí cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất.

Tuy vậy, việc triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, như: xác định cụ thể đối tượng được bố trí nhà công vụ, phân bổ chỗ ở cho từng trường hợp; nguồn kinh phí cho quản lý, vận hành; cơ chế thanh toán các dịch vụ điện, nước, internet; đơn vị chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Sâm đề nghị các sở, ngành, đơn vị tiếp tục phối hợp, rà soát thực tế, xây dựng phương án khả thi nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay. Ông nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành để bảo đảm sử dụng lâu dài, ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi họp ẢNH: H.H

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1.7, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum chính thức sáp nhập, hình thành đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Quảng Ngãi. Sau hợp nhất, có hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum về công tác tại trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Quảng Ngãi, trong đó khoảng 150 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đáng chú ý, việc bố trí nhà công vụ được xem là vấn đề cấp thiết để bảo đảm ổn định công tác cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập.