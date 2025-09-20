Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi thành lập 2 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho chính quyền 2 cấp

Phạm Anh
Phạm Anh
20/09/2025 17:16 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công cho 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ công tác để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ của chính quyền 2 cấp.

Ngày 20.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã phân công thêm nhiệm vụ cho bà Y Ngọc, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh và ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Quảng Ngãi thành lập 2 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho chính quyền 2 cấp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: P.A

Theo phân công mới, 2 phó chủ tịch UBND tỉnh sẽ đảm nhận vai trò tổ trưởng tại 2 tổ công tác hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, bà Y Ngọc làm Tổ trưởng Tổ công tác số 1, ông Trần Phước Hiền làm Tổ trưởng Tổ công tác số 2.

Quảng Ngãi thành lập 2 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho chính quyền 2 cấp - Ảnh 2.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: P.A

Mỗi tổ công tác có 16 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Xây dựng, VH-TT-DL, Công thương, Tài chính, NN-MT, Giáo dục, Y tế, Tư pháp… Sở Nội vụ được giao làm cơ quan thường trực, tham mưu phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình và nội dung kiểm tra, làm việc.

Quảng Ngãi thành lập 2 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho chính quyền 2 cấp - Ảnh 3.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đứng)

ẢNH: P.A

Các tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, rà soát, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ chính quyền cơ sở hoạt động thuận lợi hơn.

Kết quả tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, địa phương ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ hoạt động cải cách hành chính.

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thấy trong tháng 8.2025, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của 16 Sở, ngành và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi là 18.994 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ mới tiếp nhận là 13.956 trường hợp, còn 5.038 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Kết quả, đã giải quyết 13.855 hồ sơ, còn lại 5.037 hồ sơ đang được xử lý.

Riêng các sở, ngành tiếp nhận 11.848 hồ sơ, giải quyết xong 9.823 hồ sơ, trong đó 9.711 hồ sơ được trả trước hạn hoặc đúng hạn (chiếm 98,9%), chỉ có 112 hồ sơ trễ hạn (chiếm 1,1%).

Theo thống kê từ 4.834 lượt tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá trực tuyến về mức độ hài lòng, có 100% phản hồi đều ở mức "hài lòng" và "rất hài lòng", chưa ghi nhận trường hợp nào "chưa hài lòng".

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ngãi chính quyền 2 cấp
