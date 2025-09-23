Xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có bản lĩnh vững vàng

Theo ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN, thời điểm này, diễn biến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vô cùng khó khăn. Với thông tin xấu độc trên mạng xã hội (MXH), mặc dù biết là xấu độc, bán tín bán nghi nhưng đông đảo đảng viên quan tâm, đông đảo người dân chia sẻ trên các nền tảng MXH.

Ông Vũ Văn Tiến ẢNH: THU HẰNG

Ông Tiến cho hay: "Có tài khoản Facebook, fanpage thường xuyên đề cập các thông tin của lề trái, nguồn cung cấp thông tin từ hải ngoại. Trong khi tin tức chính thống của các cơ quan truyền thông đi chậm chạp như cầu thang bộ, còn tin tức của thế lực thù địch ở trong và ngoài nước thì đi nhanh như thang máy, thì làm sao chúng ta đuổi kịp được. Trong khi chúng ta chưa xây dựng đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự chuyên nghiệp, có bản lĩnh".

Trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, ông Vũ Văn Tiến đề nghị: "Cần bổ sung một mục cụ thể phải xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyên nghiệp, có trình độ, có bản lĩnh vững vàng. Trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, nhất là cấp T.Ư cần những cán bộ như thế này".

Trăn trở trước những vấn đề bức xúc của những người làm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ông Tiến bày tỏ: "Mỗi đảng viên phải có chính kiến, ý kiến, quan điểm, bản lĩnh về các vấn đề hằng ngày diễn ra trên MXH. Nếu chúng ta im lặng, thỏa hiệp, đồng tình với các thông tin của các thế lực thù địch thì coi như thua trận ngay từ hiệp 1. Các đảng viên ai cũng phải có bản lĩnh để dập tắt các ý kiến chống phá Đảng, Nhà nước ngay trên không gian mạng, trong cơ quan và trong mỗi đơn vị mình".

Đặt công tác Đảng ở vị thế xứng tầm

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, việc phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, những người nắm vững công nghệ, trong các cơ quan báo chí là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo sự kế thừa và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn ẢNH: TUẤN MINH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định hệ thống báo chí của MTTQ và các đoàn thể là một lực lượng hùng hậu, có vị thế quan trọng trong nền báo chí cách mạng VN. Tuy nhiên, ông cho rằng công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan này, dù đã được quan tâm, nhưng vẫn "chưa thật sự xứng tầm".

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ chuyến công tác mới đây tại Trung Quốc, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết các cơ quan báo chí lớn tại nước này đặc biệt chú trọng vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và lực lượng đảng viên trẻ.

"Bí thư Đảng ủy là người lãnh đạo cao nhất, rồi mới đến tổng biên tập. Họ xem đội ngũ đảng viên trẻ là những "hạt giống đỏ", là những người nắm vững công nghệ và là nòng cốt để phát triển đảng trong tương lai", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thông tin và cho biết, tại Báo Thanh Niên Trung Quốc, lực lượng đảng viên trẻ chiếm đến 50%.

Từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đề nghị cần phải bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ một nội dung cốt lõi: tập trung phát triển đội ngũ đảng viên trẻ. "Bên cạnh công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, cần nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển đội ngũ đảng viên trẻ trong các cơ quan báo chí thuộc khối MTTQ và các đoàn thể T.Ư", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nêu ý kiến.

Định hướng tư tưởng cho đội ngũ người làm báo

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đại biểu Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo VN, đề nghị bổ sung sâu hơn về sự chủ động, đổi mới của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể T.Ư trong bối cảnh những thách thức mới như: dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thông tin xấu độc trên MXH. Bổ sung đánh giá về hiệu quả cụ thể của công tác này trong việc nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Có thể dẫn chứng các hoạt động cụ thể mà Đảng bộ đã chỉ đạo nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Trần Thái Sơn ẢNH: THU HẰNG

Đối với Hội Nhà báo VN, công tác chính trị tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng tư tưởng cho đội ngũ người làm báo, đấu tranh chống thông tin sai lệch. "Chúng tôi đề nghị bổ sung thêm nhận định về vai trò định hướng của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đối với các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc MTTQ VN trong việc định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Hội, nâng cao chất lượng báo chí. Cạnh đó, phát huy vai trò của người làm báo trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ lẽ phải, truyền tải thông tin chính thống, góp phần tạo đồng thuận xã hội", ông Sơn nhấn mạnh.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, ông Sơn đề nghị bổ sung đánh giá sâu hơn về sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với các đoàn thể. Đặc biệt, làm rõ cách thức Đảng bộ đã chỉ đạo các đoàn thể phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều biến động.







