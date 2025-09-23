Ngày 22.9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

Tham dự đại hội còn có các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng và 346 đại biểu (ĐB) đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách ĐB; thông qua chương trình, quy chế làm việc; trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện và thảo luận tại tổ.

Tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình kinh tế tập thể

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ông Học cho biết, đa số ý kiến đều thống nhất cao, đánh giá các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, phản ánh thành tựu toàn diện của đất nước, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, trao đổi với các Bí thư T.Ư Đoàn và Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải qua) bên lề đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Nhiều ĐB đề nghị văn kiện cần cô đọng, súc tích hơn, bổ sung cụm từ "toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta" để khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh thêm yếu tố "trách nhiệm" trong phương châm đại hội.

Bên cạnh việc ghi nhận thành tựu, các ĐB cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế: thể chế chưa đồng bộ, chất lượng nhân lực chưa cao, một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái. Đặc biệt, các ĐB yêu cầu nâng cao so sánh trong khu vực được đặt ra để thấy rõ hơn nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tham luận tại đại hội, các ĐB đã có nhiều ý kiến sâu sắc với mong muốn MTTQ nâng cao vị thế, củng cố niềm tin và thực sự là cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Bà Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân VN, đã đưa ra 4 nhóm kiến nghị trọng tâm, mang tính đột phá để tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng và nông dân, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển đất nước.

ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, bà Nguyện kiến nghị Đảng bộ Khối tăng cường lãnh đạo, tạo sự phối hợp đồng bộ để đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động nông dân. Cần có cơ chế phối hợp chung giữa các đoàn thể để phổ biến chính sách một cách thống nhất, hiệu quả. Phương thức tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu, giúp nông dân tin tưởng và chủ động tham gia, biến chủ trương của Đảng thành hành động thực tiễn.

Đồng thời bà Nguyện đề nghị cần thống nhất chủ trương, tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đảng bộ Khối cần chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để Hội Nông dân và các đoàn thể vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững...

Cần khuyến khích, trọng dụng nhân tài

Nhận diện rõ những thách thức trong công tác cán bộ nữ và các vấn đề xã hội liên quan đến gia đình, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, đã đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược, nhằm nâng cao toàn diện vai trò của phụ nữ và xây dựng gia đình VN văn minh, hạnh phúc.

Bà Tuyến đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác cán bộ nữ và các vấn đề gia đình. Trọng tâm của các kiến nghị là việc tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ, đảng viên nữ. Điều này phải đi đôi với việc xây dựng môi trường làm việc công bằng và có chính sách hỗ trợ thiết thực để cán bộ nữ vừa cống hiến, vừa hoàn thành tốt vai trò trong gia đình.

Song song đó, các kiến nghị cũng hướng đến việc hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, coi đây là nền tảng để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Cần tập trung hỗ trợ phụ nữ, nhất là ở nông thôn và vùng dân tộc thiểu số, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đồng thời, cần tích cực tham gia thực hiện các chiến lược quốc gia về xây dựng gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân, và triển khai các giá trị gia đình VN thời kỳ mới.

Ông Phạm Ngọc Linh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN, tham luận với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới hoạt động, tập hợp đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Ông Linh nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ trở thành động lực then chốt của sự phát triển, Đảng bộ Liên hiệp các Hội cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, đưa ra các sáng kiến, hiến kế chính sách thiết thực. Việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn liền với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, tạo môi trường dân chủ, cởi mở để trí thức cống hiến.

Ông Linh đề xuất cần có cơ chế phát hiện, trọng dụng nhân tài, khuyến khích nghiên cứu ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số. Đồng thời, việc củng cố niềm tin, xây dựng khối đoàn kết trong giới trí thức sẽ là nền tảng để đóng góp trí tuệ, sáng tạo, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Người trẻ góp ý vào văn kiện đại hội

Tại phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ đại hội, nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, mang đậm hơi thở thực tiễn đã được các ĐB trẻ trình bày, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại hội.

Đáng chú ý, chị Nguyễn Diệu Linh, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên VN, đã đưa ra những kiến nghị tập trung vào nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chị cho rằng văn kiện chưa nhấn mạnh rõ nhiệm vụ này trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ mới. Từ trải nghiệm thực tiễn, chị Linh đề xuất cần bổ sung việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp và mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng chương trình cũng như đánh giá kết quả sau đào tạo.

Theo chị Linh, ứng dụng AI sẽ giúp tối ưu hóa quy trình, đồng thời bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong đánh giá năng lực cán bộ. Ngoài ra, chị cũng kiến nghị mở rộng các phong trào thi đua của tuổi trẻ, trong đó có phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" để phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động.

Anh Lê Hải Long, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, tập trung góp ý vào chỉ tiêu "100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ". Anh cho rằng đây là mục tiêu quá cao và chưa thực tế. Anh Long đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu xuống mức 90% - 95% để phù hợp hơn với thực tế và thúc đẩy việc đánh giá công tâm, thực chất.

Bên cạnh đó, anh Long cũng đề xuất một nội dung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là bổ sung đối tượng trẻ em VN (những người dưới 16 tuổi) vào phần đánh giá về các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Anh lý giải, theo luật Trẻ em 2016, T.Ư Đoàn là tổ chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. "Việc bổ sung đối tượng này vào văn kiện sẽ thể hiện sự quan tâm toàn diện của Đảng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ tương lai của đất nước", anh Long nói.

Hôm nay 23.9 diễn ra phiên trọng thể của đại hội.