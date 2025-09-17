Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc

Anh Nguyễn Văn Thu (31 tuổi, ở xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi) chia sẻ: "Hôm nay được nghỉ làm, tôi hẹn bạn ra đây uống cà phê ngay trên lối đi bộ của cầu. Vừa trò chuyện, vừa ngắm sông Trà Khúc và cây cầu mới, thật sự rất ý nghĩa"