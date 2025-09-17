Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc

Cầu Phước Lộc là cầu vòm thép hiện đại đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi, được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trung tâm và vùng ven tỉnh.
Ngày mai, 18.9, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Phước Lộc - cây cầu vòm thép hiện đại đầu tiên của địa phương, có tổng vốn đầu tư hơn 850 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, kết nối hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm lẫn vùng ven.
Một số hình ảnh nổi bật về cầu Phước Lộc, Quảng Ngãi
