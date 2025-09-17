Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc

Hải Phong
Hải Phong
17/09/2025 15:14 GMT+7

Cầu Phước Lộc là cầu vòm thép hiện đại đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi, được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trung tâm và vùng ven tỉnh.

Ngày mai, 18.9, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Phước Lộc - cây cầu vòm thép hiện đại đầu tiên của địa phương, có tổng vốn đầu tư hơn 850 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, kết nối hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm lẫn vùng ven.

Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 17.9, cầu Phước Lộc bắc qua sông Trà Khúc, nối xã Nghĩa Giang với xã Sơn Tịnh, có nhiều phương tiện lưu thông. Không ít người dân tranh thủ dừng chân trên lối đi bộ để hóng mát, ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Thu (31 tuổi, ở xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi) chia sẻ: "Hôm nay được nghỉ làm, tôi hẹn bạn ra đây uống cà phê ngay trên lối đi bộ của cầu. Vừa trò chuyện, vừa ngắm sông Trà Khúc và cây cầu mới, thật sự rất ý nghĩa"

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Dự án cầu Phước Lộc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, khởi công cuối năm 2022. Công trình có chiều dài toàn tuyến hơn 2,5 km, trong đó cầu chính dài hơn 700 m, rộng 23 m, kết cấu 15 nhịp dầm và vòm thép sơn đỏ nổi bật. Hai đầu cầu có đường dẫn dài hơn 1,8 km, rộng gần 26 m

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Đây là cây cầu vòm thép đầu tiên tại Quảng Ngãi, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến, không chỉ giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, mở ra cơ hội phát triển dịch vụ, du lịch

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 5.

Cầu Phước Lộc đồng thời là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Khi đưa vào khai thác, cây cầu góp phần kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như QL24B, ĐT.623B, QL1 và tuyến cao tốc Bắc - Nam, hình thành trục giao thông liên khu vực từ Sơn Tịnh đến Nghĩa Giang, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 6.
Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 7.
Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 8.
Cận cảnh cầu vòm thép 850 tỉ đồng bắc qua sông Trà Khúc, Quảng Ngãi- Ảnh 9.

Một số hình ảnh nổi bật về cầu Phước Lộc, Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

