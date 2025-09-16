Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc

Hải Phong
Hải Phong
16/09/2025 08:54 GMT+7

Các đơn vị thi công đang tập trung thiết bị, máy móc để đưa dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), có tổng vốn đầu tư 380 tỉ đồng về đích đúng hẹn.

Ngày 16.9, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại công trình kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án đúng hẹn.

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 1.

Dự án khởi công tháng 12.2024 với tổng vốn đầu tư 380 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Mục tiêu vừa chống sạt lở bờ sông, vừa chỉnh trang đô thị, hình thành không gian công cộng phục vụ vui chơi, giải trí, tạo điểm nhấn cảnh quan cho trung tâm tỉnh

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 2.

Theo thiết kế, dự án xây dựng mới 1,2 km kè dọc bờ nam sông Trà Khúc, cải tạo vườn hoa Ba Tơ, đầu tư công viên ven sông đoạn phía bắc đường Tôn Đức Thắng - Bà Triệu

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 3.

Đặc biệt, công trình có thêm bán cầu ánh sáng và đài vọng cảnh hình mũi thuyền vươn ra sông, dự kiến trở thành điểm check-in mới của người dân và du khách

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 4.

Hiện hạng mục kè bảo vệ bờ sông dài 1,2 km đã hoàn thành, đảm bảo phòng chống lũ cho mùa mưa năm nay, sớm hơn kế hoạch. Các hạng mục khác như đường đi bộ trong công viên, quảng trường rẻ quạt, hạ tầng kỹ thuật... cũng đang được triển khai đồng loạt

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 5.

Theo chủ đầu tư, dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc đến ngày 27.6.2026 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 6.

Một cán bộ giám sát thi công cho biết, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 đến cầu Trà Khúc 1 và công viên Ba Tơ sẽ hoàn thành trước tháng 12.2025, kịp phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2026.


ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 7.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ cuối tháng 8, hạng mục kè đoạn bến Tam Thương đã chuyển sang thi công trên bờ để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. "Những đoạn có mặt bằng thuận lợi, chúng tôi yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11.2025", ông Vĩnh nói.

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 8.

Hiện các nhà thầu đồng loạt triển khai nhiều hạng mục, gồm đổ bê tông đỉnh tường chắn, lắp lan can; lát đá quảng trường, đường đi bộ; hoàn thiện nhà vệ sinh, hồ cảnh quan, cầu đi bộ, cống Bàu Cả; thi công vỉa hè, bãi đỗ xe trên đường Bà Triệu và Tôn Đức Thắng...

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc ‘chạy nước rút’- Ảnh 9.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu các đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để bảo đảm khối lượng và giá trị công trình hoàn thành đúng tiến độ

ẢNH: HẢI PHONG


