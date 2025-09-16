Cận cảnh dự án kè 380 tỉ đồng bên sông Trà Khúc

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ cuối tháng 8, hạng mục kè đoạn bến Tam Thương đã chuyển sang thi công trên bờ để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. "Những đoạn có mặt bằng thuận lợi, chúng tôi yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11.2025", ông Vĩnh nói.