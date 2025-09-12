Cận cảnh dự án quảng trường 'điểm nhấn' gần 200 tỉ đồng ở Huế

Khởi công từ tháng 7.2024, ban đầu dự án quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2025. Tuy nhiên, do thời tiết cuối năm 2024 bất lợi và vướng mắc trong việc di dời Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ, nên tiến độ thi công dự án bị ảnh hưởng đáng kể.

Dự án do Ban quản lý Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 196 tỉ đồng, gồm 2 hạng mục chính: cải tạo nhà thi đấu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Sau hơn 1 năm thi công, hạng mục hạ tầng kỹ thuật (ngoài nhà thi đấu) vừa khánh thành ngày 1.9.

Hiện tại, các đơn vị liên quan vẫn đang gấp rút thi công phần còn lại của dự án. Dự án đang được người dân địa phương rất quan tâm bởi quy mô và kỳ vọng sắp tới. Dự kiến sau khi hoàn thành, quảng trường này trở thành "điểm nhấn" mới, có thể đón 10.000 người tại khuôn viên ngoài trời, là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của TP.Huế.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại công trình này vào sáng 12.9:

Toàn cảnh khu vực dự án quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế nằm tại khu đất Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ, thuộc phường Vỹ Dạ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ảnh chụp từ trên cao: dự án hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thi đấu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuy nhiên, một số hạng mục trong nhà thi đấu vẫn còn ngổn ngang sắt thép chờ đổ bê tông và nền móng chưa hoàn thiện ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây xanh đã cơ bản được trồng xong trong khuôn viên dự án ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới về không gian công cộng, phục vụ các sự kiện lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một phần quảng trường đã hoàn thành việc lát đá và phân lối, sẵn sàng đưa vào sử dụng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công nhân đang làm việc khẩn trương để đảm bảo tiến độ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án có tổng diện tích hơn 7 ha, được phân chia thành 3 phân khu chức năng chính ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi hoàn thành, quảng trường có thể đón 10.000 người tại khuôn viên ngoài trời ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN







