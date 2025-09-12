Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh dự án quảng trường 'điểm nhấn' gần 200 tỉ đồng ở Huế

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
12/09/2025 10:50 GMT+7

Quảng trường được đầu tư gần 200 tỉ đồng tại khu đất vàng ở TP.Huế đang gấp rút thi công, kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới về không gian công cộng, phục vụ các sự kiện văn hóa, thể thao lớn.

Khởi công từ tháng 7.2024, ban đầu dự án quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2025. Tuy nhiên, do thời tiết cuối năm 2024 bất lợi và vướng mắc trong việc di dời Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ, nên tiến độ thi công dự án bị ảnh hưởng đáng kể.

Dự án do Ban quản lý Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 196 tỉ đồng, gồm 2 hạng mục chính: cải tạo nhà thi đấu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Sau hơn 1 năm thi công, hạng mục hạ tầng kỹ thuật (ngoài nhà thi đấu) vừa khánh thành ngày 1.9.

Hiện tại, các đơn vị liên quan vẫn đang gấp rút thi công phần còn lại của dự án. Dự án đang được người dân địa phương rất quan tâm bởi quy mô và kỳ vọng sắp tới. Dự kiến sau khi hoàn thành, quảng trường này trở thành "điểm nhấn" mới, có thể đón 10.000 người tại khuôn viên ngoài trời, là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của TP.Huế.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại công trình này vào sáng 12.9:

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực dự án quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế nằm tại khu đất Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ, thuộc phường Vỹ Dạ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 2.

Ảnh chụp từ trên cao: dự án hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thi đấu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 3.

Tuy nhiên, một số hạng mục trong nhà thi đấu vẫn còn ngổn ngang sắt thép chờ đổ bê tông và nền móng chưa hoàn thiện

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 4.

Cây xanh đã cơ bản được trồng xong trong khuôn viên dự án

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 5.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới về không gian công cộng, phục vụ các sự kiện lớn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 7.

Một phần quảng trường đã hoàn thành việc lát đá và phân lối, sẵn sàng đưa vào sử dụng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 8.

Công nhân đang làm việc khẩn trương để đảm bảo tiến độ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 9.

Dự án có tổng diện tích hơn 7 ha, được phân chia thành 3 phân khu chức năng chính

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cận cảnh thi công dự án quảng trường gần 200 tỉ đồng ở Huế - Ảnh 10.

Sau khi hoàn thành, quảng trường có thể đón 10.000 người tại khuôn viên ngoài trời

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN



Tin liên quan

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mặc 'áo mới'

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mặc 'áo mới'

Sau khi cải tạo, chỉnh trang nhiều hạng mục và hoàn thành phá dỡ tòa nhà 'hàm cá mập', quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khoác lên mình chiếc 'áo mới'.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng trường TP.Huế dự án Văn hóa thể thao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận