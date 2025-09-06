Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mặc 'áo mới'

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
06/09/2025 08:30 GMT+7

Sau khi cải tạo, chỉnh trang nhiều hạng mục và hoàn thành phá dỡ tòa nhà 'hàm cá mập', quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khoác lên mình chiếc 'áo mới'.

Những ngày đầu tháng 9, không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng gần 1,4 ha, nằm sát hồ Gươm đã có diện mạo mới.

Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 1.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã có diện mạo mới

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 1, UBND P.Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, gồm: lắp đặt màn hình LED ở đầu hồi tòa nhà số 7 - 9 Đinh Tiên Hoàng; chỉnh trang hạ tầng và cây xanh, trang thiết bị đô thị, trải thảm nhựa sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập" ở số 1 - 3 - 5 Đinh Tiên Hoàng.

Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 2.

Màn hình LED được lắp ở đầu hồi tòa nhà số 7 - 9 Đinh Tiên Hoàng. Riêng tòa nhà này đang được chỉnh trang lại mặt đứng và phần tum tầng 5.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

P.Hoàn Kiếm cũng đã hoàn thành chỉnh trang mặt đứng các công trình trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến phố hồ Hoàn Kiếm. 

Các hộ dân ở mặt phố Đinh Tiên Hoàng đang tự chỉnh trang mặt đứng, mái che mái vẩy theo phương án thiết kế để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Đối với hạng mục chỉnh trang kiến trúc công trình nhà hàng Thủy Tạ (do Công ty cổ phần Thủy Tạ là chủ sở hữu), nhiều hạng mục như mái che, mái vẩy đã được phía chủ sở hữu cải tạo, chỉnh trang.

Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 3.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm trước nhà hàng Thủy Tạ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thái Dũng, phụ trách nhà hàng Thủy Tạ, cho biết việc cải tạo, chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ theo phân kỳ 1 do doanh nghiệp bỏ kinh phí đã hoàn thành để phục vụ các hoạt động cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9. 

Phân kỳ 2 sẽ được triển khai sau khi có chỉ đạo của cơ quan chức về kinh phí cũng như xem xét về các hạng mục khác.

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 2, thành phố sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...

Hình ảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được ghi nhận vào ngày 5.9:

Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 4.
Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 5.

Bồn hoa, chậu cây được đặt từ nút giao phố Hoàn Kiếm - Đinh Tiên Hoàng đến khu vực quảng trường, tạo không gian dành riêng cho người đi bộ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 6.

Phố Đinh Tiên Hoàng được sơn kẻ lại vạch kẻ đường, tổ chức lại giao thông quanh khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong ảnh là lực lượng chức năng P.Hoàn Kiếm hướng dẫn người tham gia giao thông.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 8.

Phần đầu hồi nhà hàng Thủy Tạ đã được cải tạo, chỉnh trang lại

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 9.
Quảng trường sát hồ Gươm mặc 'áo mới' - Ảnh 10.

Ở phân kỳ 2, các hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ sẽ tiếp tục được cải tạo, chỉnh trang để đưa về nguyên trạng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


