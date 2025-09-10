Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị 'ném đá', đơn vị thiết kế nói gì?

"Một bài toán rất khó?"

Chiều 10.9, ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị (Trường đại học Xây dựng Hà Nội), đại diện đơn vị thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo công trình quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Hà Nội) đã trao đổi với báo chí về ý tưởng thiết kế, cải tạo quảng trường này.

Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí chiều 10.9

ẢNH: KHẮC HIẾU

Trước đó, hình ảnh quảng trường trong diện mạo mới sau cải tạo, chỉnh trang đã vấp phải phản ứng từ cộng đồng.

Theo ông Cường, đây là dự án rất quan trọng của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, trong vấn đề nghiên cứu tổng thể thì đây là "một bài toán rất khó" vì thời gian thực hiện cực ngắn. Và hình ảnh công trình được đưa lên mạng xã hội những ngày qua "chưa phản ánh đầy đủ thực tế" toàn bộ quảng trường sau khi thực hiện xong phân kỳ 1.

Ông Cường cho biết, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được thiết kế dựa trên nền tảng văn hóa, hướng tới sự phát triển hiện đại, tiến bộ. Ngôn ngữ thiết kế còn lồng ghép dấu ấn lịch sử 80 năm vẻ vang của đất nước.

Cụ thể, ý tưởng thiết kế phần khung để xây dựng công trình là phần nền văn hiến trên một bảng màn hình LED để thể hiện sự hiện đại nằm trên nền văn hiến của thủ đô.

Đây không phải là một công trình kiến trúc đơn thuần mà là một tiện ích đô thị. Màn hình LED này có chức năng tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của thành phố.

Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị đã lựa chọn màu sắc làm sao để có sự gần gũi nhất, thân thiện nhất với không gian phố cổ, không gian hồ Hoàn Kiếm.

"Thay vì lựa chọn những hình ảnh hiện đại có thể đôi khi sẽ trở nên lạc nhịp, lạc lõng ở khu vực này thì chúng tôi lựa chọn phương pháp các đường nét đơn giản", ông Cường lý giải.

Trước ý kiến so sánh khi cho rằng khu vực màn hình LED "chưa đẹp bằng tòa nhà hàm cá mập cũ", ông Cường giải thích đây không phải là công trình thay thế tòa nhà "hàm cá mập".

Theo ông Cường, sau khi tòa nhà "hàm cá mập" được phá bỏ đã tạo ra một quảng trường rộng rãi. Vì vậy khi lắp đặt màn hình LED, đơn vị đã tính toán để hài hòa nhất với những công trình lân cận. Đặc biệt là công trình ở địa chỉ số 7 Đinh Tiên Hoàng, sau khi hoàn thành, cùng với màn hình LED sẽ tạo thành một công trình tổng thể, có sự hài hòa, ăn nhập với không gian xung quanh.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau cải tạo, chỉnh trang phân kỳ 1 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Quảng trường tiếp tục được cải tạo như thế nào?

Chia sẻ thêm với báo chí, ông Cường cho biết những thứ đang hiện hữu tại khu vực tòa nhà "hàm cá mập" cũ chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1 trong việc cải tạo, chỉnh trang quảng trường. Sau giai đoạn này, đơn vị thiết kế sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng để nghiên cứu, triển khai.

Cạnh đó, ở phía dưới khu vực màn hình LED hiện đang sử dụng các vật chắn để che các bốt điện hiện hữu. Trong thời gian tới, khi các bốt điện trên được di chuyển thì sẽ có những thiết kế, cải tạo làm sao phù hợp với không gian tại khu vực này.

Ngoài ra, toàn bộ mặt nền của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được nghiên cứu, cải tạo sắp xếp lại các hệ thống tiện nghi đô thị.

Trong đó, sẽ bố trí các ghế ngồi, bồn hoa theo dạng mô đun linh hoạt, được sắp xếp, tháo lắp, di chuyển theo từng sự kiện tổ chức tại quảng trường.

"Đối với mặt nền quảng trường, chúng tôi sẽ sắp xếp những kiến trúc đơn giản, hài hòa, không đưa những kiến trúc châu Âu hay nước ngoài vào. Kiến trúc nơi này phải là kiến trúc của Việt Nam, của Hà Nội", ông Cường nêu quan điểm.

Trước đó, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được cơ quan chức năng và các bên liên quan tiến hành cải tạo, chỉnh trang nhằm phục vụ các hoạt động dịp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 1, P.Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, gồm: lắp đặt màn hình LED ở đầu hồi tòa nhà số 7 - 9 Đinh Tiên Hoàng; chỉnh trang hạ tầng và cây xanh, trang thiết bị đô thị, trải thảm nhựa sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập" ở số 1 - 3 - 5 Đinh Tiên Hoàng…

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 2, thành phố sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...