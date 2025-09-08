Gắn biển công trình chào mừng 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung

Đây là một trong những công trình được đóng điện chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (7.10.1975 - 7.10.2025).

Đại diện PC Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tham gia lễ gắn biển ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Công trình có quy mô 19 trạm biến áp với tổng công suất 5.500 kVA (11 trạm xây dựng mới, 3 trạm nâng công suất và 5 trạm cải tạo) với tổng mức đầu tư hơn 12,3 tỉ đồng từ nguồn vốn vay thương mại/khấu hao cơ bản. Công trình được khởi công từ đầu năm 2025 tại địa bàn TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Tây, Phó giám đốc PC Đắk Lắk nhấn mạnh: "Công trình hoàn thành nghiệm thu, đóng điện vào tháng 9.2025 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung; đồng thời thể hiện sự nỗ lực của toàn thể CBCNV PC Đắk Lắk trong việc hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Công trình là cột mốc quan trọng, tạo động lực để PC Đắk Lắk tăng tốc triển khai công tác đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Việc đóng điện, đưa vào vận hành công trình góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực các phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Bên cạnh đó, công trình còn tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kích thích các hoạt động sản xuất dịch vụ, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn.