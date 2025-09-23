Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Du khách bay đến Úc bị phạt 35 triệu đồng vì hoa cài trên tóc

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
23/09/2025 08:37 GMT+7

Nữ diễn viên Ấn Độ, người khẳng định không biết mình phải khai báo một vòng hoa mang theo khi bay, đã bị phạt 2.000 đô la, tương đương 35 triệu đồng, sau khi hạ cánh xuống Úc.

Navya Nair, khởi hành từ Kochi, Ấn Độ đến Singapore trước chặng bay cuối cùng tới Melbourne vào giữa tháng này, đã mang theo một vòng hoa nhài gajra do cha cô tặng để cài lên tóc trên chuyến bay.

Do hoa có khả năng bị héo trong suốt hành trình dài, cha của Nair đã tặng con gái một vòng hoa thứ hai khi cô đến Úc, và cô đã giữ vòng hoa này trong hành lý xách tay.

"Cha bảo tôi giữ vòng hoa thứ hai trong túi xách để tôi có thể đeo nó trên hành trình tiếp theo từ Singapore. Tôi đã cất nó vào túi xách của mình", cô chia sẻ.

Nair đã không khai báo số hoa lúc đến nơi, và khi các nhân viên tại sân bay Melbourne tìm thấy vòng hoa, số tiền cô bị phạt là 2.000 đô la Úc.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Nữ du khách với vòng hoa trang điểm trên tóc

ẢNH: INSTAGRAM

Mang hoa vào Úc không hẳn là bất hợp pháp, miễn là chúng được khai báo.

Trên thực tế, theo trang web của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp (DAFF), tối đa sáu hộp nhỏ hoặc bó hoa tươi có thể được mang lên máy bay hoặc tàu du lịch.

Theo news.com.au, nếu du khách mang theo hoa khi nhập cảnh vào Úc, họ phải khai báo trên Thẻ hành khách nhập cảnh.

Một lượng nhỏ hoa hoặc lá dùng cho mục đích cá nhân có thể được nhân viên an ninh sinh học kiểm tra. Nếu phát hiện bất kỳ loài gây hại hoặc bị bệnh nào khi kiểm tra, hành khách sẽ phải chịu mọi chi phí xử lý, hoặc khách có thể chọn cách tiêu hủy.

Trong trường hợp những mặt hàng này không được khai báo, hãng vận chuyển có nguy cơ bị phạt nặng - lên tới 6.600 đô la đối với một số mặt hàng nhập khẩu - và điều này là do cây sống (bao gồm cả hoa cắt cành) có thể mang theo các rủi ro về an ninh sinh học như côn trùng, vi khuẩn, vi rút và nấm.

- Ảnh 4.

Phụ nữ Ấn Độ đeo vòng hoa nhài để trang điểm cho tóc, trở thành một phần không thể thiếu trong trang phục thường ngày, đặc biệt là ở nam Ấn Độ, cũng như trong các dịp lễ hội

Hoa cắt cành, chẳng hạn như loại mà Nair đã mang theo, thường được chấp nhận sau khi khai báo, được các nhân viên an ninh sinh học Úc xác minh và chấp thuận là không có sâu bệnh.

Nair thừa nhận sai lầm của mình vì đã không khai báo số hoa khi đến nơi.

"Việc tôi làm là vi phạm pháp luật. Đó là sai lầm mà tôi vô tình mắc phải", cô nói.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
