Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khoảnh khắc du khách bị voi rượt đuổi và giẫm đạp kinh hoàng

Vi Nguyễn
13/08/2025 08:37 GMT+7

Con voi trưởng thành đuổi theo và giẫm đạp du khách sau khi anh này cố gắng chụp ảnh tự sướng với con vật.

Người đàn ông Ấn Độ có tên R.Basavaraju, được cho là đã xâm phạm vào khu vực cấm gần một ngôi đền ở tây nam nước này vào chủ nhật vừa qua. Anh ta cố gắng chụp ảnh với con voi trưởng thành khổng lồ nhưng cuối cùng đã phải bỏ chạy để bảo toàn mạng sống trong một sự cố bất ngờ.

Những hình ảnh kinh hoàng về cuộc chạm trán xuất hiện trên mạng - được quay bởi du khách tại khu bảo tồn ở Karnataka.

Đoạn video cho thấy, con voi đứng bên lề đường, vung vòi và lao qua đường trước một chiếc ô tô để đuổi theo du khách đang bỏ chạy.

Khoảnh khắc du khách bị voi rượt đuổi và giẫm đạp kinh hoàng - Ảnh 1.
Khoảnh khắc du khách bị voi rượt đuổi và giẫm đạp kinh hoàng - Ảnh 2.
Khoảnh khắc du khách bị voi rượt đuổi và giẫm đạp kinh hoàng - Ảnh 3.

Nam du khách bị voi giẫm đạp

ẢNH: CMH

Basavaraju đang đứng trong khu vực cây cối vội vàng bỏ chạy lên con đường lúc đó đông người. Tuy nhiên, anh ta loạng choạng ngã xuống trước khi con voi đuổi kịp và giẫm lên người nhiều lần.

Con voi sau đó bỏ đi. Người đàn ông may mắn sống sót, được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng.

Theo lời kể của nhân chứng Daniel Osorio, con voi được nhìn thấy đang ăn cà rốt ven đường khi du khách đến gần để chụp ảnh tự sướng. Con voi bị làm phiền bởi ánh đèn chớp đột ngột và tấn công người đàn ông trong cơn tức giận.

Basavaraju đã bị phạt 25.000 Rupee, tương đương 7 triệu đồng và bị buộc phải quay video thú nhận hành vi sai trái của mình. Trong video, anh thừa nhận thiếu hiểu biết về các quy tắc an toàn động vật hoang dã.

Ấn Độ hiện là nơi có ít nhất 30.000 con voi hoang dã sinh sống, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Đây không phải là vụ động vật hoang dã tấn công người duy nhất xảy ra ở Ấn Độ trong những năm gần đây.

Năm ngoái, đoạn phim ghi lại khoảnh khắc một con báo tấn công nhóm bạn đang đi dã ngoại, khiến ba người bị thương nặng, gây hoang mang trong cộng đồng.

