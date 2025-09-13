Mẫu máy bay 'chống va chạm' có cứu được khách trong tai nạn?

Những gì các kỹ sư công bố có vẻ rất kỳ quặc - một chiếc máy bay được trang bị túi khí bên ngoài để chống va chạm khi tai nạn xảy ra.



Ý tưởng chống va chạm này được gọi là Dự án tái sinh, đã lọt vào vòng chung kết Giải thưởng James Dyson danh giá nhằm vinh danh những phát minh có thể thay đổi thế giới.

"Dự án tái sinh là hệ thống sinh tồn trong tai nạn đầu tiên được hỗ trợ bởi AI", phần mô tả về biện pháp bảo vệ này còn bổ sung thêm thông tin: "Nó triển khai túi khí thông minh, chất lỏng hấp thụ va chạm và lực đẩy ngược giữa không trung - biến những vụ tai nạn chết người thành những lần hạ cánh an toàn".

Các túi khí được kích hoạt nhanh chóng, bao phủ máy bay trong vòng chưa đầy hai giây ẢNH: REBIRTH

Các cảm biến AI được cho là có thể phát hiện khi nào một vụ va chạm sắp xảy ra, kích hoạt túi khí và bao bọc thân máy bay, tạo ra một "miếng bỏng ngô" khổng lồ. Về lý thuyết, lớp đệm bảo vệ này đảm bảo việc hạ cánh không gây tử vong hoặc gây sốc, bất kể tốc độ của máy bay.

Các nhà thiết kế - kỹ sư Eshel Wasim và Dharsan Srinivasan thuộc cơ sở Dubai của Viện Công nghệ và Khoa học Birla, đã lấy cơ sở ý tưởng từ thảm họa chuyến bay 171 của Air India hồi tháng 6 vừa qua.

Chiếc máy bay 787-8 Dreamliner đã rơi tại Ahmedabad - thành phố có khoảng 5 triệu dân của Ấn Độ - chỉ 30 giây sau khi cất cánh trên đường đến London, Anh, khiến toàn bộ 242 người trên máy bay thiệt mạng, chỉ một người sống sót.

Tai nạn máy bay của Air India khiến hàng trăm người tử vong ẢNH: NEWS.COM.AU

"Sau vụ tai nạn ở Ahmedabad, mẹ tôi không thể ngủ được", một trong những kỹ sư của nhóm chia sẻ. "Bà ấy cứ nghĩ mãi về nỗi sợ hãi mà hành khách và phi công hẳn đã phải trải qua, khi biết rằng không có lối thoát. Nỗi bất lực đó ám ảnh chúng tôi. Tại sao lại không có một hệ thống nào để sinh tồn trong tai nạn máy bay?".

Các nhà thiết kế nói thêm, "Cơn bão cảm xúc đó đã trở thành hàng giờ nghiên cứu và thiết kế. Rebirth (tái sinh) không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, đó là một phản ứng trước nỗi đau. Một lời hứa rằng sự sống còn có thể được lên kế hoạch, và ngay cả sau thất bại, vẫn có thể có một cơ hội thứ hai".

Hệ thống AI tiên tiến này hoạt động bằng cách theo dõi độ cao, tốc độ, trạng thái động cơ, hướng bay và phản ứng của phi công, từ đó có thể đưa ra quyết định sáng suốt trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu tai nạn xảy ra, túi khí sẽ tự động kích hoạt - mặc dù cơ trưởng vẫn có thể hủy kích hoạt túi khí tại thời điểm này.

Nếu xảy ra va chạm túi khí (hình minh họa này) sẽ tự động kích hoạt ẢNH: REBIRTH

Đệm va chạm được làm từ vải nhiều lớp, bắn ra "từ mũi, bụng và đuôi trong vòng chưa đầy 2 giây", hấp thụ lực va chạm và bảo vệ thân máy bay.

"Nếu động cơ hoạt động, lực đẩy ngược sẽ làm chậm quá trình hạ cánh. Nếu không, động cơ đẩy khí sẽ được kích hoạt. Điều này làm giảm tốc độ và ổn định máy bay từ 8 - 20%", theo lý giải của dự án.

Các kỹ sư cho biết thêm, túi khí có thể được bổ sung vào các máy bay hiện có hoặc lắp đặt trên các máy bay mới. Ngày ra mắt của biện pháp an toàn đột phá này vẫn chưa rõ ràng, nhưng các kỹ sư đã viết rằng họ muốn dự án được "thử nghiệm, phê duyệt và sử dụng trong các chuyến bay thực tế".

Nếu Wasim và Srinivasan giành được Giải thưởng James Dyson, công bố vào ngày 5 tháng 11 tới, bộ đôi này sẽ nhận được hơn 40.000 đô la Mỹ và có cơ hội khởi nghiệp kinh doanh riêng.