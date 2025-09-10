Du khách lên chuyến bay đến châu Phi nhưng nghĩ rằng sẽ tới Pháp

Trong đoạn video tự đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ hai, Dzialo và bạn của cô lên chuyến bay Tunisair từ Rome (FCO), Ý đến Tunis (TUN).

Cả hai cực kỳ ngạc nhiên khi có người trên máy bay nói rằng chuyến bay sẽ đến Tunis, nên lo lắng tra Google xem Tunis ở đâu.

Sau đó, họ hỏi tiếp viên hàng không liệu máy bay có thực sự đi Nice, Pháp hay không nhưng tiếp viên trả lời: "Không".

Tiếp theo, Dzialo chỉ vào vé của mình, cho thấy trên vé ghi là "Tunis" chứ không phải "Nice". Cô hỏi một phụ nữ khác trên máy bay rằng Tunisia ở đâu và được trả lời: "Bắc Phi".

Nữ du khách người Mỹ trở nên nổi tiếng vì những video kể lại việc đặt nhầm vé tới châu Phi ẢNH: NYP

Trong một video tiếp theo, Dzialo giải thích rằng nhân viên đặt vé có lẽ đã nghe nhầm và đặt cho họ chuyến bay đến Tunis, châu Phi thay vì Nice, Pháp. Khả năng nhân viên nhầm chữ "to Nice" thành "Tunis", do phát âm giống nhau.

Khi bước vào trong máy bay và phát hiện khác hành trình, cả hai muốn quay lại sân bay nhưng phi hành đoàn đã thuyết phục họ trở lại chỗ ngồi, đảm bảo rằng Nice sẽ là chuyến bay sau đó.

Vấn đề là, họ thực sự không có vé đến Nice, vì vậy họ nhún vai và ở nguyên tại chỗ.

Sau khi hạ cánh và trải qua nhiều lần xoay xở và những cuộc trò chuyện hoảng loạn với tiếp viên hàng không tại sân bay của Tunis, cuối cùng cả hai cũng mua được vé trở về Nice, Pháp.

Ở một video khác, Dzialo quay cảnh cả hai xuống sân bay Nice trong ngày hôm sau.

Nữ du khách phát hiện mình đến châu Phi thay vì tới Pháp

Trong bài viết đăng trên New York Post, một độc giả bình luận: "Thật lòng mà nói, trong số tất cả những nơi ở châu Phi mà bạn có thể đến, Tunis rất gần Nice". Khoảng cách từ Nice đến Tunis đi bằng máy bay mất 1 giờ 30 phút với quãng đường 800 km. Ủng hộ bình luận này, người khác gợi ý tại sao hai nữ du khách không ở lại khám phá Tunis mà phải ngay lập tức quay về.

Nhưng cũng có nhiều người chê bai vì nữ du khách đã không cẩn thận kiểm tra vé trước khi bay.

Trường hợp đi nhầm hành trình từng xảy ra, hai cô bạn thân Lynne Mazouz và Kira Smith nghĩ rằng họ đã đặt chuyến bay đến San Jose, Costa Rica - nhưng chuyến đi của cả hai lại đến San Jose, California, Mỹ.

Từ Nice đến Tunis, và từ Costa Rica đến California - rõ ràng, quy tắc đầu tiên của du lịch là luôn kiểm tra lại vị trí địa lý, vé máy bay trước khi cất cánh.



