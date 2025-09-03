Nhiều hành khách mắc bệnh bí ẩn trên 'chuyến bay địa ngục'

Chuyến bay hạ cánh khẩn cấp và nhân viên mặt đất phải mặc đồ bảo hộ lao động tràn vào máy bay để hỗ trợ, theo New York Post.

Nhân viên mặt đất mặc đồ bảo hộ lên chuyến bay ẢNH: MELANIE WELLS

"Đó chắc chắn là chuyến bay địa ngục", hành khách Melanie Wells, 61 tuổi, chia sẻ khi nhớ lại chuyến đi định mệnh, xảy ra trong hành trình từ London, Anh, đến Ai Cập vào tháng trước.

Hành khách người Anh này đi cùng con gái 19 tuổi đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trọn gói trị giá 10.000 đô la Mỹ đến Sharm El Sheikh - thành phố tuyệt đẹp bên Biển Đỏ - để vực dậy tinh thần sau những thất bại.

Tuy nhiên, không may, giấc mơ về một chuyến đi thư giãn của hai mẹ con đã tan thành mây khói sau khi bà bị ốm nặng trên máy bay.

"Khi chúng tôi lên máy bay, nhiệt độ cao đến nỗi tôi cảm thấy không khỏe và bắt đầu đau đầu dữ dội", nữ du khách kể lại.

Bà Wells nghĩ rằng các triệu chứng của mình là do thời tiết nóng, cho đến khi nhận ra bản thân không phải là người duy nhất bị bệnh. Bà thấy "buồn nôn" kèm theo đau đầu và tin rằng các triệu chứng của mình là do khí độc trên máy bay gây ra.

Tình hình trên máy bay trở nên hỗn loạn khi các thành viên phi hành đoàn hối hả hỗ trợ nhiều hành khách khác đuối sức. Tổng cộng có 6 người bị ốm trên máy bay.

Sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống Venice, Ý, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã bao vây máy bay. Các đội cấp cứu mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ thở lên máy bay và bắt đầu tiến hành xét nghiệm cho hành khách, cả thành viên phi hành đoàn bị ảnh hưởng.

Bà nói thêm rằng các nhân viên hàng không thường xuyên túc trực cũng luôn trong "chế độ hoảng loạn tột độ". Thế nhưng, cơ trưởng không hề cung cấp cho hành khách bất kỳ thông tin nào.

Sau tám giờ trì hoãn nằm ở sân bay Ý, máy bay đã quay trở lại London. Sáng hôm sau mới hạ cánh xuống Ai Cập. Wells gọi trải nghiệm này là "kinh hoàng" vì "chúng tôi đã bay suốt 40 giờ, hoàn toàn kiệt sức".

ẢNH: MELANIE WELLS

Nữ hành khách nộp đơn khiếu nại lên British Airways và hãng này đã đề nghị bồi thường gần 3.000 đô la Mỹ cho chuyến bay bị hủy, chi phí ăn uống và những khó khăn khác.

Tuy nhiên, bà Wells khẳng định hãng hàng không đã từ chối hoàn trả 667 đô la Mỹ cho đêm đầu tiên mà mẹ con bà đã bỏ lỡ ở Ai Cập do sự chậm trễ. "BA đã hành xử một cách vô trách nhiệm. Những đau khổ và tổn thương mà chúng tôi đã trải qua thật sự quá sức chịu đựng. Nó đã phá hỏng khởi đầu kỳ nghỉ của chúng tôi", bà nói.

Đại diện của hãng hàng không vẫn chưa nêu rõ nguyên nhân gây ra tình trạng hành khách bị ốm trên chuyến bay vào tháng trước, thay vào đó, họ tuyên bố máy bay đã bị chuyển hướng "như một biện pháp phòng ngừa do sự cố kỹ thuật".

"Chúng tôi đã xin lỗi hành khách về trải nghiệm của họ và đã đề nghị bồi thường tương ứng", người phát ngôn cho biết. Họ nói thêm rằng không có bằng chứng nào về khói trên máy bay và máy bay đã được kiểm tra và đưa vào hoạt động trở lại vào ngày hôm sau.