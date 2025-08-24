Máy bay chở khách có thể bay qua cơn bão được không?

Câu trả lời ngắn gọn là có; máy bay thương mại hoàn toàn có thể bay qua một cơn bão mà không cần phải đi vào đường đi của nó.

Mùa bão chính thức bắt đầu ở nước ta vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 11, nửa đầu tháng 12, theo một thống kê từ trung bình nhiều năm. Khi không khí ấm và ẩm bốc lên từ đại dương và va chạm với không khí lạnh hơn trong khí quyển, hơi nước ngưng tụ và tạo thành mây giông, mưa bão.

Khi có bão, các hãng hàng không và kiểm soát viên không lưu phải đổi hướng máy bay bay qua vùng có giông bão, nhưng bão, bão nhiệt đới và thậm chí áp thấp nhiệt đới lại là mối đe dọa lớn hơn đáng kể. Không giống như những cơn mưa rào mùa hè thông thường, bão lớn hơn và mất nhiều thời gian hơn để đi qua, tùy thuộc vào vị trí của máy bay và quỹ đạo của hệ thống bão. Ngay cả một cơn bão cấp 1 cũng có thể di chuyển 483 km và có sức gió duy trì lên tới 153 km một giờ.

Khi bão và bão nhiệt đới hình thành, các trung tâm điều hành hàng không phải đưa ra nhiều quyết định để cứu hành khách, nhân viên và máy bay. Những cân nhắc này bao gồm việc máy bay sẽ tiếp tục bay đến và đi khỏi các sân bay trên đường đi của cơn bão trong bao lâu. Máy bay dự kiến nghỉ đêm tại sân bay bị bão đe dọa sẽ được chuyển hướng đến các sân bay nằm ngoài đường đi của cơn bão. Nhưng còn trong chuyến bay thì sao?

Máy bay thương mại có thể bay tránh bão

Trong suốt chuyến bay, phi công thương mại thường cẩn thận kiểm tra các báo cáo hoặc dự báo về nhiễu động, phối hợp với nhân viên điều phối chuyến bay để chọn đường bay, theo Airways Magazine.



Nếu một đường bay bay qua các đám mây bão, thông tin này sẽ được hiển thị trên màn hình radar theo định dạng "vẽ gạch chéo" để nhắc nhở phi công rằng họ sẽ bay qua một đám mây đối lưu, chẳng hạn, và do đó có thể gặp phải một số sóng nhẹ.

Nói tóm lại, các hãng hàng không thương mại lập kế hoạch đường bay để tránh thời tiết nguy hiểm, sử dụng dữ liệu thời gian thực và kiểm soát không lưu để tìm đường bay an toàn, thường bằng cách bay phía trên các cơn bão.

Thế nhưng, nhiều hãng hàng không sử dụng các sân bay trung tâm ở các thành phố lớn để kết nối hành khách với các sân bay khu vực nhỏ hơn. Hàng ngày, có rất nhiều chuyến bay đến và đi từ các sân bay này. Nếu một trong những sân bay trung tâm đó bị ảnh hưởng bão, có thể mất nhiều ngày để hoạt động trở lại bình thường. Việc mất một sân bay trung tâm có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành khách và các nhà khai thác vận tải hàng hóa.

Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến hành khách mà còn ảnh hưởng đến nhân viên hàng không ở mọi cấp độ. Các nhân viên điều phối chuyến bay, lập lịch trình cho phi hành đoàn và lập kế hoạch bảo trì cần phối hợp để nhanh chóng khôi phục lịch trình bay, vì phi hành đoàn phải thích nghi trong những hoạt động thất thường này vì lịch trình của họ có thể bị thay đổi. Nói một cách khác, máy bay có thể bay qua cơn bão nhưng bão có thể khiến các chuyến bay bị hủy vì sân bay ở vùng bão phải đóng cửa.