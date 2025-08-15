Hành khách hoảng loạn khi máy bay 'rơi tự do' hơn 8.000m

Gần 200 hành khách trên chuyến bay VA993 Boeing 737 của hãng Virgin Australia từ Sydney đến Brisbane (Úc) tối thứ tư tuần này vô cùng hoảng loạn khi mất áp suất cabin khiến máy bay "rơi tự do" hơn 8.000m từ độ cao 37.000 feet (11.200m) xuống dưới 10.000 feet (3.000m).

Đó là thời điểm khoảng 40 phút tính từ lúc cất cánh, máy bay đột ngột hạ độ cao và mặt nạ dưỡng khí được bung ra nhanh chóng.

Dữ liệu từ FlightRadar cho thấy, máy bay đạt độ cao tối đa 37.000 feet vào khoảng 9 giờ tối trước khi giảm mạnh xuống còn 8.775 feet.

Chuyến bay duy trì ở độ cao này trong suốt hành trình còn lại đến Brisbane trước khi hạ cánh an toàn.

Máy bay đột ngột giảm độ cao hơn 8.000m

Theo hình ảnh do 10News thu thập, mặt nạ dưỡng khí được bung ra khoang hành lý. Hành khách trên chuyến bay cho biết, máy bay đã "đột ngột hạ độ cao", và các tiếp viên hàng không nỗ lực giữ bình tĩnh cho hành khách vì họ lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra.

Một hành khách tên Haley thậm chí đã gửi tin nhắn cho chồng nói rằng "máy bay đang rơi".

Phát ngôn viên của hãng hàng không Virgin Australia xác nhận chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống Brisbane, chậm hơn dự kiến 10 phút, sau sự cố giảm áp suất.

"Phi hành đoàn đã thực hiện các bước thích hợp, tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn, để hạ độ cao xuống thấp hơn. Trong quá trình đó, một cuộc gọi PAN đã được chuyển đến kiểm soát không lưu", người phát ngôn cho hay. PAN là các cuộc gọi khẩn cấp được quốc tế công nhận, báo hiệu máy bay cần được hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

PAN khác với cuộc gọi Mayday, chỉ dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng.

Hành khách trên chuyến bay đeo mặt nạ dưỡng khí

Người phát ngôn nói rằng, không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương trong vụ việc, và tất cả đều đã được đội ngũ quan hệ khách hàng của hãng liên hệ để được tư vấn. Điều tra về sự cố cũng đang được tiến hành.