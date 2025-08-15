Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hành khách hoảng loạn khi máy bay 'rơi tự do' hơn 8.000m

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
15/08/2025 09:24 GMT+7

Hành khách hoảng loạn khi mặt nạ dưỡng khí bung ra khi máy bay đột ngột "rơi tự do" bởi mất áp suất cabin.

Gần 200 hành khách trên chuyến bay VA993 Boeing 737 của hãng Virgin Australia từ Sydney đến Brisbane (Úc) tối thứ tư tuần này vô cùng hoảng loạn khi mất áp suất cabin khiến máy bay "rơi tự do" hơn 8.000m từ độ cao 37.000 feet (11.200m) xuống dưới 10.000 feet (3.000m).

Đó là thời điểm khoảng 40 phút tính từ lúc cất cánh, máy bay đột ngột hạ độ cao và mặt nạ dưỡng khí được bung ra nhanh chóng.

Dữ liệu từ FlightRadar cho thấy, máy bay đạt độ cao tối đa 37.000 feet vào khoảng 9 giờ tối trước khi giảm mạnh xuống còn 8.775 feet.

Chuyến bay duy trì ở độ cao này trong suốt hành trình còn lại đến Brisbane trước khi hạ cánh an toàn.

Hành khách hoảng loạn khi máy bay 'rơi tự do' hơn 8.000m - Ảnh 1.

Máy bay đột ngột giảm độ cao hơn 8.000m

Theo hình ảnh do 10News thu thập, mặt nạ dưỡng khí được bung ra khoang hành lý. Hành khách trên chuyến bay cho biết, máy bay đã "đột ngột hạ độ cao", và các tiếp viên hàng không nỗ lực giữ bình tĩnh cho hành khách vì họ lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra.

Một hành khách tên Haley thậm chí đã gửi tin nhắn cho chồng nói rằng "máy bay đang rơi".

Phát ngôn viên của hãng hàng không Virgin Australia xác nhận chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống Brisbane, chậm hơn dự kiến 10 phút, sau sự cố giảm áp suất.

"Phi hành đoàn đã thực hiện các bước thích hợp, tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn, để hạ độ cao xuống thấp hơn. Trong quá trình đó, một cuộc gọi PAN đã được chuyển đến kiểm soát không lưu", người phát ngôn cho hay. PAN là các cuộc gọi khẩn cấp được quốc tế công nhận, báo hiệu máy bay cần được hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

PAN khác với cuộc gọi Mayday, chỉ dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng.

Hành khách hoảng loạn khi máy bay 'rơi tự do' hơn 8.000m - Ảnh 2.

Hành khách trên chuyến bay đeo mặt nạ dưỡng khí

Người phát ngôn nói rằng, không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương trong vụ việc, và tất cả đều đã được đội ngũ quan hệ khách hàng của hãng liên hệ để được tư vấn. Điều tra về sự cố cũng đang được tiến hành.

Tin liên quan

Du khách nước ngoài đến Mỹ liên tiếp giảm mạnh

Du khách nước ngoài đến Mỹ liên tiếp giảm mạnh

Lượng khách nước ngoài đến Mỹ lại một lần nữa giảm mạnh với hàng loạt đợt giảm hàng tháng do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với du lịch và thuế quan.

Khám phá thêm chủ đề

máy bay rơi tự do đột ngột hạ độ cao mặt nạ dưỡng khí Boeing 737 hãng Virgin Australia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận