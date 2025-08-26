Tranh cãi khi hãng hàng không buộc khách ngoại cỡ phải mua thêm ghế ngồi

Đây là một phần chính sách trong chuỗi thay đổi gần đây mà hãng hàng không giá rẻ hàng đầu của Mỹ thực hiện. Quy định mới về ghế ngồi cho người to lớn có hiệu lực từ ngày 27 tháng 1 năm sau, cùng ngày Southwest bắt đầu phân bổ chỗ ngồi, đang gây tranh cãi.



Hiện tại, hành khách ngoại cỡ có thể trả trước tiền cho một ghế phụ với tùy chọn được hoàn lại tiền sau, hoặc họ có thể yêu cầu thêm một ghế miễn phí. Tuy nhiên, theo chính sách mới của hãng, việc hoàn tiền vẫn có thể thực hiện được nhưng không còn đảm bảo.

Hành khách ngoại cỡ phải mua thêm 1 ghế ẢNH: NYP

Trong một tuyên bố hôm thứ hai tuần này, Southwest cho biết đang cập nhật một số chính sách của hãng để chuẩn bị cho việc chỉ định chỗ ngồi vào năm tới.

"Để đảm bảo chỗ ngồi, chúng tôi đang thông báo với những khách hàng đã từng sử dụng chính sách ghế phụ rằng họ nên mua ghế thêm khi đặt vé", tuyên bố cho biết.

Đây là thay đổi mới nhất tại Southwest, hãng hàng không từ lâu đã nổi tiếng với việc cho phép hành khách tự chọn chỗ ngồi sau khi lên máy bay và cho phép hành lý của họ được bay miễn phí, chính sách đã kết thúc vào tháng 5. Những đặc quyền trên là chìa khóa để tạo nên sự khác biệt cho hãng hàng không giá rẻ này so với các đối thủ cạnh tranh.

Southwest cho hay, hãng vẫn sẽ hoàn tiền cho vé thứ hai theo chính sách mới về chỗ ngồi phụ nếu có ít nhất một chỗ trống trên chuyến bay khi khởi hành và nếu cả hai vé của hành khách đều được mua cùng hạng đặt chỗ. Hành khách cũng cần yêu cầu hoàn tiền trong vòng 90 ngày kể từ ngày bay.

Chính sách mới của hãng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều hành khách ủng hộ nhưng cũng không ít người phản đối. Một hành khách nói: "Tôi rất ốm, chỉ ngồi nửa chiếc ghế, vậy tôi có được trả nửa giá vé hay không?". Những người khác cho rằng: Đây là chiêu trò kiếm tiền của hãng nhưng đây cũng là cách hủy hoại một thương hiệu, hủy hoại lòng trung thành của khách hàng và sẽ khiến Southwest Airlines rơi vào tình trạng tài chính khó khăn.

"Nếu tôi phải trả thêm tiền cho tất cả những thứ này, thì tốt nhất là tôi nên bay một hãng hàng không cao cấp hơn", một người chia sẻ quan điểm.

Hãng hàng không này gần đây gặp khó khăn và đang chịu áp lực từ các nhà đầu tư tích cực nhằm tăng lợi nhuận và doanh thu. Năm ngoái, hãng cũng dự kiến tính thêm phí hành khách để có thêm chỗ để chân và cung cấp các chuyến bay đêm.