Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hai hãng hàng không bị kiện vì bán 'ghế cửa sổ' nhưng không có cửa sổ

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
21/08/2025 08:42 GMT+7

Các khiếu nại, được đệ trình vào ngày 19 tháng 8, cáo buộc các hãng hàng không này có hành vi kinh doanh lừa đảo và quảng cáo sai sự thật.

Hai hãng hàng không hàng đầu nước Mỹ United và Delta Airlines đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể vì cáo buộc bán ghế cạnh cửa sổ nhưng không có cửa sổ.

Vào thứ ba, ngày 19 tháng 8, Công ty luật Greenbaum Olbrantz LLP (GO Law) đã đệ đơn kiện riêng biệt chống lại United và Delta tại quận Bắc California và quận Đông New York.

"Khi khách hàng mua ghế cạnh cửa sổ trên các hãng hàng không United hoặc Delta, họ có lý do để kỳ vọng rằng ghế đó sẽ có cửa sổ", Carter Greenbaum, luật sư tại GO Law, chia sẻ với tờ People. "Tuy nhiên, trong nhiều năm, United và Delta đã bán những ghế mà họ mô tả là 'có cửa sổ', chỉ để lại cho khách hàng sự thất vọng khi họ nhìn thấy một bức tường trống trơn".

Hai hãng hàng không bị kiện vì bán 'ghế cửa sổ' nhưng không có cửa sổ - Ảnh 1.

Dãy ghế không có cửa sổ trên một chuyến bay

Ông nói thêm: "Trong khi đó, nhiều đối thủ cạnh tranh của United và Delta lại thông báo với khách hàng rằng ghế cạnh tường 'không có tầm nhìn ra cửa sổ'. United và Delta có thể dễ dàng làm điều tương tự, nhưng họ đã chọn cách chấp nhận thêm phí để được ngồi cạnh cửa sổ, RỒI cuối cùng lại để khách hàng ngồi cạnh một bức tường".

Theo đơn khiếu nại, các mẫu máy bay Boeing 737 và Airbus A321 của các hãng hàng không này được thiết kế các ghế ngồi theo truyền thống sẽ có cửa sổ nhưng lại thiếu do ống dẫn điều hòa, ống dẫn điện hoặc các bộ phận nội thất khác. Do công ty vận hành hàng trăm máy bay này nhiều lần mỗi ngày, "United có thể đã bán được hơn một triệu ghế ngồi 'có cửa sổ' nhưng không có cửa sổ".

Trải nghiệm ngồi trên ghế cạnh cửa sổ không có cửa sổ không phải là điều mới mẻ. Trong nhiều năm, người dùng mạng xã hội đã ghi lại sự bất mãn của họ.

Vụ kiện, được Top Class Actions đưa tin đầu tiên, khuyến khích cư dân California, những người đã trả thêm tiền cho ghế "cửa sổ" không có cửa sổ trên các chuyến bay của United trong bốn năm qua hãy tham gia vào vụ việc.

Hai hãng hàng không Mỹ đều chưa lên tiếng về vụ kiện.

Tin liên quan

Cặp sân bay ở Việt Nam vào top 5 đông khách nhất thế giới

Cặp sân bay ở Việt Nam vào top 5 đông khách nhất thế giới

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) vừa công bố báo cáo thống kê hàng không thế giới năm 2024 với rất nhiều thông tin thú vị, như 10 cặp sân bay đông khách nhất đều nằm ở châu Á - Thái Bình Dương...

Khám phá thêm chủ đề

Hãng hàng không UNITED Delta Airlines không có cửa sổ ghế cửa sổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận