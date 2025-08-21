Hai hãng hàng không bị kiện vì bán 'ghế cửa sổ' nhưng không có cửa sổ

Hai hãng hàng không hàng đầu nước Mỹ United và Delta Airlines đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể vì cáo buộc bán ghế cạnh cửa sổ nhưng không có cửa sổ.

Vào thứ ba, ngày 19 tháng 8, Công ty luật Greenbaum Olbrantz LLP (GO Law) đã đệ đơn kiện riêng biệt chống lại United và Delta tại quận Bắc California và quận Đông New York.

"Khi khách hàng mua ghế cạnh cửa sổ trên các hãng hàng không United hoặc Delta, họ có lý do để kỳ vọng rằng ghế đó sẽ có cửa sổ", Carter Greenbaum, luật sư tại GO Law, chia sẻ với tờ People. "Tuy nhiên, trong nhiều năm, United và Delta đã bán những ghế mà họ mô tả là 'có cửa sổ', chỉ để lại cho khách hàng sự thất vọng khi họ nhìn thấy một bức tường trống trơn".

Dãy ghế không có cửa sổ trên một chuyến bay

Ông nói thêm: "Trong khi đó, nhiều đối thủ cạnh tranh của United và Delta lại thông báo với khách hàng rằng ghế cạnh tường 'không có tầm nhìn ra cửa sổ'. United và Delta có thể dễ dàng làm điều tương tự, nhưng họ đã chọn cách chấp nhận thêm phí để được ngồi cạnh cửa sổ, RỒI cuối cùng lại để khách hàng ngồi cạnh một bức tường".

Theo đơn khiếu nại, các mẫu máy bay Boeing 737 và Airbus A321 của các hãng hàng không này được thiết kế các ghế ngồi theo truyền thống sẽ có cửa sổ nhưng lại thiếu do ống dẫn điều hòa, ống dẫn điện hoặc các bộ phận nội thất khác. Do công ty vận hành hàng trăm máy bay này nhiều lần mỗi ngày, "United có thể đã bán được hơn một triệu ghế ngồi 'có cửa sổ' nhưng không có cửa sổ".

Trải nghiệm ngồi trên ghế cạnh cửa sổ không có cửa sổ không phải là điều mới mẻ. Trong nhiều năm, người dùng mạng xã hội đã ghi lại sự bất mãn của họ.

Vụ kiện, được Top Class Actions đưa tin đầu tiên, khuyến khích cư dân California, những người đã trả thêm tiền cho ghế "cửa sổ" không có cửa sổ trên các chuyến bay của United trong bốn năm qua hãy tham gia vào vụ việc.

Hai hãng hàng không Mỹ đều chưa lên tiếng về vụ kiện.