Cặp sân bay ở Việt Nam vào top 5 đông khách nhất thế giới

Trong đó, Jeju - Seoul (Hàn Quốc) là đường bay phổ biến nhất trên toàn cầu, với 13,2 triệu hành khách bay giữa hai sân bay trong năm 2024. Ở vị trí thứ hai là cặp sân bay Sapporo - Tokyo Haneda 9,2 triệu hành khách; vị trí thứ ba cũng thuộc về Nhật Bản với đường bay Fukuoka - Tokyo Haneda 9 triệu.

Đứng ở vị trí thứ tư là cặp sân bay Nội Bài - Tân Sơn Nhất (Hà Nội - TP.HCM) với 8 triệu hành khách. Theo sau là Melbourne - Sydney (Úc, 7,2 triệu); Jeddah - Riyadh (Ả Rập Saudi, 6,3 triệu); Mumbai - Delhi (Ấn Độ, 5,9 triệu); Tokyo Haneda - Okinawa (Nhật Bản, 5,6 triệu). Bất ngờ khi Trung Quốc, đất nước hơn tỉ dân nhưng các tuyến bay đông khách không nằm trong top 5, khi Thượng Hải Hồng Kiều - Thẩm Quyến và Bắc Kinh - Thượng Hải Hồng Kiều cùng 5,3 triệu, đứng thứ 9 và 10.

Hành khách đông đúc ở sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: CAB

Các cặp sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2024 tính theo khu vực gồm: Bogota - Medellin đông nhất Mỹ Latin với 3,8 triệu hành khách, trong khi Cape Town - Johannesburg đông nhất châu Phi, với 3,3 triệu. Sân bay quốc tế John F. Kennedy New York - Los Angeles đông nhất Bắc Mỹ với 2,2 triệu, còn Barcelona - Palma de Mallorca là tuyến bay bận rộn nhất châu Âu với 2 triệu hành khách.

Trong khi đó, Ấn Độ, Trung Quốc là hai quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng không phải là hai nước có số lượng người đi máy bay nhiều nhất. Mỹ chính là thị trường hàng không lớn nhất thế giới, với 876 triệu hành khách năm 2024, chủ yếu bay nội địa. Con số này gấp bốn lần Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới và là thị trường hàng không lớn thứ năm.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang bám sát Mỹ ở vị trí thứ 2, với 741 triệu hành khách vào năm 2024 và mức tăng trưởng khổng lồ 18,7% so năm trước, so với mức tăng trưởng khiêm tốn 5,2% của Mỹ.

Top 10 cặp sân bay đông khách nhất thế giới ẢNH: IATA

Vương quốc Anh chỉ là quốc đảo rộng 243.000 km vuông, dân số khoảng 69 triệu người, nhưng lại là thị trường hàng không lớn thứ 3 thế giới, với 261 triệu hành khách vào năm 2024. Tiếp sau là Tây Ban Nha thứ 4, với 241 triệu hành khách vào năm ngoái.

Cuối cùng, mặc dù Boeing 737 Max đã gặp không ít rắc rối trong thời gian qua nhưng Boeing 737 (bao gồm tất cả các biến thể) vẫn là máy bay được sử dụng nhiều nhất thế giới, thực hiện 10 triệu chuyến bay vào năm 2024.

Chiếm vị trí số 2 và số 3 cũng là máy bay thân hẹp, do Airbus, đối thủ cạnh tranh của Boeing tại châu Âu, sản xuất. A320 đã thực hiện 7,9 triệu chuyến bay và A321 thực hiện 3,4 triệu chuyến bay.