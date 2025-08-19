Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Cặp sân bay ở Việt Nam vào top 5 đông khách nhất thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
19/08/2025 11:08 GMT+7

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) vừa công bố báo cáo thống kê hàng không thế giới năm 2024 với rất nhiều thông tin thú vị, như 10 cặp sân bay đông khách nhất đều nằm ở châu Á - Thái Bình Dương...

Trong đó, Jeju - Seoul (Hàn Quốc) là đường bay phổ biến nhất trên toàn cầu, với 13,2 triệu hành khách bay giữa hai sân bay trong năm 2024. Ở vị trí thứ hai là cặp sân bay Sapporo - Tokyo Haneda 9,2 triệu hành khách; vị trí thứ ba cũng thuộc về Nhật Bản với đường bay Fukuoka - Tokyo Haneda 9 triệu.

Đứng ở vị trí thứ tư là cặp sân bay Nội Bài - Tân Sơn Nhất (Hà Nội - TP.HCM) với 8 triệu hành khách. Theo sau là Melbourne - Sydney (Úc, 7,2 triệu); Jeddah - Riyadh (Ả Rập Saudi, 6,3 triệu); Mumbai - Delhi (Ấn Độ, 5,9 triệu); Tokyo Haneda - Okinawa (Nhật Bản, 5,6 triệu). Bất ngờ khi Trung Quốc, đất nước hơn tỉ dân nhưng các tuyến bay đông khách không nằm trong top 5, khi Thượng Hải Hồng Kiều - Thẩm Quyến và Bắc Kinh - Thượng Hải Hồng Kiều cùng 5,3 triệu, đứng thứ 9 và 10.

Cặp sân bay ở Việt Nam vào top 5 đông khách nhất thế giới - Ảnh 1.

Hành khách đông đúc ở sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: CAB

Các cặp sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2024 tính theo khu vực gồm: Bogota - Medellin đông nhất Mỹ Latin với 3,8 triệu hành khách, trong khi Cape Town - Johannesburg đông nhất châu Phi, với 3,3 triệu. Sân bay quốc tế John F. Kennedy New York - Los Angeles đông nhất Bắc Mỹ với 2,2 triệu, còn Barcelona - Palma de Mallorca là tuyến bay bận rộn nhất châu Âu với 2 triệu hành khách.

Trong khi đó, Ấn Độ, Trung Quốc là hai quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng không phải là hai nước có số lượng người đi máy bay nhiều nhất. Mỹ chính là thị trường hàng không lớn nhất thế giới, với 876 triệu hành khách năm 2024, chủ yếu bay nội địa. Con số này gấp bốn lần Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới và là thị trường hàng không lớn thứ năm.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang bám sát Mỹ ở vị trí thứ 2, với 741 triệu hành khách vào năm 2024 và mức tăng trưởng khổng lồ 18,7% so năm trước, so với mức tăng trưởng khiêm tốn 5,2% của Mỹ.

Cặp sân bay ở Việt Nam vào top 5 đông khách nhất thế giới - Ảnh 2.

Top 10 cặp sân bay đông khách nhất thế giới

ẢNH: IATA

Vương quốc Anh chỉ là quốc đảo rộng 243.000 km vuông, dân số khoảng 69 triệu người, nhưng lại là thị trường hàng không lớn thứ 3 thế giới, với 261 triệu hành khách vào năm 2024. Tiếp sau là Tây Ban Nha thứ 4, với 241 triệu hành khách vào năm ngoái.

Cuối cùng, mặc dù Boeing 737 Max đã gặp không ít rắc rối trong thời gian qua nhưng Boeing 737 (bao gồm tất cả các biến thể) vẫn là máy bay được sử dụng nhiều nhất thế giới, thực hiện 10 triệu chuyến bay vào năm 2024.

Chiếm vị trí số 2 và số 3 cũng là máy bay thân hẹp, do Airbus, đối thủ cạnh tranh của Boeing tại châu Âu, sản xuất. A320 đã thực hiện 7,9 triệu chuyến bay và A321 thực hiện 3,4 triệu chuyến bay.

Tin liên quan

Hàng không tăng thêm trăm ngàn vé, 'đua' khuyến mãi dịp đại lễ 2.9

Hàng không tăng thêm trăm ngàn vé, 'đua' khuyến mãi dịp đại lễ 2.9

Nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2.9 dự báo sẽ tăng mạnh, các hãng hàng không đã chủ động thuê thêm máy bay, tăng cường hàng ngàn chuyến bay với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Khám phá thêm chủ đề

đường bay đông khách nhất thế giới cặp sân bay Boeing 737 Nội Bài - TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận