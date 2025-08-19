Bamboo Airways 'chuyển nhà' sang T3 đúng ngày sinh nhật 7 tuổi

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Công an cửa khẩu và Ban lãnh đạo Bamboo Airways đã cùng tham gia cắt băng khai trương, đánh dấu cột mốc Bamboo Airways chính thức khai thác tại nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trước sự chứng kiến của đông đảo khách hàng cùng các đối tác, đại lý.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết: 18.8 là ngày có ý nghĩa đặc biệt với Bamboo Airways bởi đây là dấu mốc kỷ niệm ngày hãng chính thức ra mắt công chúng. "Chúng tôi lựa chọn ngày 18.8.2025 - kỷ niệm sinh nhật 7 tuổi của Bamboo Airways để chính thức chuyển sang T3 thay cho lời khẳng định mạnh mẽ về việc Bamboo Airways bước vào tuổi mới với tinh thần đổi mới, sẵn sàng thích ứng và sẽ không ngừng hoàn thiện, nâng cấp để đem đến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng", ông Lê Thái Sâm nói.

Bamboo Airways chính thức khai thác tại nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Trước đó, vào 00 giờ 25 rạng sáng 18.8, chuyến bay mang số hiệu QH283 khởi hành từ Hà Nội đến TP.HCM là chuyến bay mở màn cho việc Bamboo Airways chính thức khai thác tại nhà ga T3. Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành cho biết, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không và các đơn vị liên quan, quá trình chuyển đổi nhà ga khai thác của Bamboo Airways đã diễn ra rất thuận lợi.

Tính riêng trong buổi sáng đầu tiên khai thác tại T3, tất cả các chuyến bay của hãng đều cất cánh đúng giờ. Chỉ có 1 hành khách đi nhầm sang nhà ga T1 và đã nhanh chóng được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways hỗ trợ di chuyển sang T3 để kịp thời thực hiện hành trình.

Tổng giám đốc Trương Phương Thành (phải) chào đón và tri ân các khách hàng thân thiết của Hãng đến tham dự sự kiện

Theo Tổng giám đốc Bamboo Airways, nhà ga T3 với diện mạo hiện đại, không gian rộng rãi và quy mô nhất cả nước với các tiện nghi sang trọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bamboo Airways tăng cường chuyển đổi số và tối ưu khai thác. Qua đó, nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách hàng, cũng như góp phần duy trì tỷ lệ bay đúng giờ top đầu ngành hàng không nội địa mà Bamboo Airways đã liên tục giữ vững từ năm 2019 đến nay.

Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho hành khách trong tuần đầu tiên Bamboo Airways chuyển đổi nhà ga khai thác, hãng triển khai chính sách đổi vé đặc biệt. Cụ thể, từ 18.8 - 24.8, các hành khách bị trễ chuyến bay Bamboo Airways khởi hành từ nhà ga T3 do không nắm được thông tin, nhưng đáp ứng đủ 2 điều kiện là có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận, sẽ được hãng hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay kế tiếp có cùng hành trình. Trong trường hợp chuyến kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways sẽ đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé cho hành khách sang chuyến bay gần nhất còn chỗ.