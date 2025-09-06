Thông tin mới về vị trí rơi của máy bay mất tích MH370

Trong bối cảnh chưa có bất kỳ thông tin nào về đợt tìm kiếm MH370 mới thì Ismail Hammad tuyên bố, ông nắm trong tay các thông tin về vị trí của máy bay mất tích.

MH370 vẫn là bí ẩn của lịch sử hàng không thế giới dù từng tìm được một vài bộ phận rơi trên biển được cho là của chiếc máy bay này ẢNH: EXPRESS.CO.UK

Bất chấp của hàng loạt thuyết âm mưu, Ismail tin chắc "không tặc" gây ra vụ việc, nhưng với câu hỏi đặt ra là máy bay đã rơi ở đâu khi kế hoạch của chúng bị phá hỏng.

Ông nhận định, nếu tên không tặc muốn thực hiện một vụ án hoàn hảo, một bí ẩn kéo dài hàng trăm năm, hắn sẽ phải hạ cánh máy bay xuống một trong những đường băng hoặc hồ nước bị bỏ hoang trong mê cung của quần đảo Philippines, bao gồm 7.641 hòn đảo.

Những đường băng như vậy trải dài và kết thúc ở biển, hồ hoặc đầm lầy, chứ không phải bay theo đường thẳng để rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Perth, trong một khu vực có thể dự đoán được bằng cách tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu.

Ismail tin rằng máy bay rơi ở đâu đó từ eo biển Malacca đến bờ biển Perth ẢNH: ISMAIL

"Dù phi công có kinh nghiệm đến đâu cũng không thể dễ dàng và chính xác bay theo đường thẳng trên một tuyến đường dài như vậy, trên đại dương rộng mênh mông, vào ban đêm trong nhiều giờ liền", ông nói thêm.

Tuy nhiên, trường hợp phi công có quyền truy cập vào hệ thống GPS thì có thể tự định vị qua các đảo của Philippines. Ismail làm rõ rằng việc lập trình máy tính lái tự động chỉ với tọa độ của một điểm trong không gian là nhiệm vụ đầy thách thức, theo express.co.uk.

Ông giải thích thêm: "Tương tự, một mình phi công sẽ không thể tiếp tục lái một chiếc máy bay lớn như B777-200 trong 9 giờ kể từ khi cất cánh cho đến khi biến mất, bao gồm cả 3 giờ trung bình cần thiết để kiểm tra tình trạng máy bay và các giấy tờ trước khi cất cánh theo quy định hàng không".

Từ đó Ismail kết luận rằng, nếu không có hệ thống lái tự động hoặc thiết bị hỗ trợ dẫn đường, việc sử dụng la bàn từ của máy bay, khu vực tìm kiếm nên được thu hẹp lại từ eo biển Malacca đến bờ biển Perth của Úc. Đây là giả thuyết "nhỏ" hơn nhiều so với trước khi các chuyên gia đưa ra để tìm kiếm Mh370 là cả vùng biển rộng lớn ở Nam Ấn Độ Dương.