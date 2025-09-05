Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Từ nay đến ngày 8.9, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý

Vũ Phượng
05/09/2025 11:16 GMT+7

Từ nay đến ngày 8.9, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý, CSGT cấm xe làn ô tô để phục vụ giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ.

Ngày 5.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ nay đến 23 giờ ngày 8.9, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) cần chú ý.

Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ, CSGT cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur.

Từ nay đến ngày 8.9, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý- Ảnh 1.

CSGT hạn chế xe lưu thông vào làn ô tô đường Lê Lợi

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời gian cấm bắt đầu từ 0 giờ ngày 5.9 - 23 giờ ngày 8.9.2025.

Lộ trình thay thế khi cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi

Để tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ, CSGT lưu ý, người tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi.

Bên cạnh đó, người dân TP.HCM có thể đi vào các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường: Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm: đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường

Theo CSGT TP.HCM, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.

