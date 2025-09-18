Cà Mau: Chủ đầu tư lý giải việc ngưng thi công bờ kè Bia Ấn loát Nam bộ

Ngưng thi công bờ kè Bia Ấn loát Nam bộ vì sạt lở

Ngày 17.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Thánh, Phó giám đốc Sở Tài chính Cà Mau xác nhận, bờ kè dự án Bia Ấn loát Nam bộ ở xã Đất Mới do sở này làm chủ đầu tư đã dừng thi công từ đầu năm 2025 đến nay do xảy ra sạt lở.

Phó giám đốc Sở Tài chính Cà Mau lý giải việc công trình dừng thi công quá lâu là do Sở Tài chính đang phối hợp với các sở, ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, của tư vấn thiết kế, của đơn vị thi công. "Ví dụ, lỗi của tư vấn thì tư vấn phải điều chỉnh thiết kế, lỗi của thi công thì thi công khắc phục do mình thi công sai", ông Thánh nói.

Ngoài ra, ông Thánh cũng thông tin, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở NN-MT phối hợp Sở Xây dựng khảo sát, báo báo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tư vấn phối hợp rà soát để điều chỉnh thiết kế nếu có sai. Tuy nhiên, theo ông Thánh, đơn vị tư vấn không phối hợp, "đổ" cho thi công sai, còn thi công nói tư vấn sai, hai bên "đổ" trách nhiệm cho nhau.

Công trình bờ kè dự án Bia Ấn loát Nam bộ bị sạt lở, phải dừng thi công ẢNH: C.T.V.

Đùn đẩy trách nhiệm và loay hoay tìm giải pháp

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7,639 tỉ đồng, do Công ty TNHH dịch vụ thương mại và tư vấn xây dựng Nhật Thành (gọi tắt là Công ty Nhật Thành) thi công.

Ngày 30.8.2024, Ban Quản lý dự án đầu tư Bia Ấn loát Nam bộ, thuộc Sở Tài chính, và Công ty Nhật Thành đã ký hợp đồng thi công với giá trị hợp đồng 6,648 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 70 ngày (từ ngày 23.9.2024 đến ngày 1.12.2024), nhưng sau đó có điều chỉnh thời gian hoàn thành là ngày 20.1.