Cà Mau: Chủ đầu tư lý giải việc ngưng thi công bờ kè Bia Ấn loát Nam bộ

Ngưng thi công bờ kè Bia Ấn loát Nam bộ vì sạt lở
Ngày 17.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Thánh, Phó giám đốc Sở Tài chính Cà Mau xác nhận, bờ kè dự án Bia Ấn loát Nam bộ ở xã Đất Mới do sở này làm chủ đầu tư đã dừng thi công từ đầu năm 2025 đến nay do xảy ra sạt lở.
Phó giám đốc Sở Tài chính Cà Mau lý giải việc công trình dừng thi công quá lâu là do Sở Tài chính đang phối hợp với các sở, ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, của tư vấn thiết kế, của đơn vị thi công. "Ví dụ, lỗi của tư vấn thì tư vấn phải điều chỉnh thiết kế, lỗi của thi công thì thi công khắc phục do mình thi công sai", ông Thánh nói.
Ngoài ra, ông Thánh cũng thông tin, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở NN-MT phối hợp Sở Xây dựng khảo sát, báo báo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tư vấn phối hợp rà soát để điều chỉnh thiết kế nếu có sai. Tuy nhiên, theo ông Thánh, đơn vị tư vấn không phối hợp, "đổ" cho thi công sai, còn thi công nói tư vấn sai, hai bên "đổ" trách nhiệm cho nhau.
Đùn đẩy trách nhiệm và loay hoay tìm giải pháp
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7,639 tỉ đồng, do Công ty TNHH dịch vụ thương mại và tư vấn xây dựng Nhật Thành (gọi tắt là Công ty Nhật Thành) thi công.
Ngày 30.8.2024, Ban Quản lý dự án đầu tư Bia Ấn loát Nam bộ, thuộc Sở Tài chính, và Công ty Nhật Thành đã ký hợp đồng thi công với giá trị hợp đồng 6,648 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 70 ngày (từ ngày 23.9.2024 đến ngày 1.12.2024), nhưng sau đó có điều chỉnh thời gian hoàn thành là ngày 20.1.
Tuy nhiên, chỉ sau khi nhà thầu hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc, ngày 7.1, công trình xuất hiện hiện tượng sạt lở, chuyển vị cọc. Ngày 14.1, Ban Quản lý dự án kiểm tra và phát hiện đoạn kè dài khoảng 90 m bị sạt lở. Nhà thầu buộc phải dừng thi công từ ngày 16.1.
Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau (ngày 30.6), nguyên nhân khách quan được cho là địa chất nền yếu, dòng chảy lớn tại ngã ba sông Bảy Háp, cộng với tác động của thủy triều dâng khiến áp lực bên trong kè tăng cao.
Ngoài ra, việc phương tiện thi công di chuyển trên thân kè trong lúc chưa hoàn thiện kết cấu cũng làm gia tăng rủi ro.
Báo cáo cũng thể hiện, hạng mục kè công trình Bia Ấn loát Nam bộ thi công năm 2024 sử dụng lại hồ sơ khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ năm 2022 (QĐ số 41/QĐ-SXD ngày 21.2.2022). Năm 2024, tư vấn thiết kế chỉ điều chỉnh đơn giá và bổ sung chi phí cần thiết, không khảo sát lại địa chất, địa hình để tính toán phương án thiết kế mới. Tuy nhiên, phía đơn vị tư vấn thiết kế lại cho rằng nguyên nhân chính là do nhà thầu chịu áp lực tiến độ, đã vội bơm cát san lấp khi hệ khung chịu lực của kè chưa hoàn chỉnh, dẫn đến sạt lở tại nhiều vị trí.
Ông Nguyễn Thành Lũy, giám đốc Công ty Nhật Thành, thừa nhận sự cố là khó tránh khỏi trong điều kiện thủy triều dâng cao, dòng chảy mạnh: "Do thủy triều lên xuống, nước ngập hết, công trình bờ kè chịu không nổi nên mới sạt lở. Hiện đang chờ xử lý, điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế mới thi công tiếp", ông Lũy nói thêm.
Chủ đầu tư cũng khẳng định, từ khi xảy ra sạt lở, Sở Tài chính đã nỗ lực tìm giải pháp khắc phục nhưng các đơn vị liên quan còn nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân. Quan điểm của sở là không sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán phần phát sinh khi chưa xác định rõ trách nhiệm, tránh thất thoát ngân sách. Vì vậy, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để hướng dẫn tháo gỡ, xử lý khó khăn đối với hạng mục bờ kè công trình Bia Ấn loát Nam bộ.
Bình luận (0)