Metro số 2 TP.HCM đã có nhà thầu, sẵn sàng khởi công cuối năm nay

Đây là gói thầu mang tính then chốt, mở lối cho toàn bộ dự án tuyến metro số 2 của TP.HCM bước vào giai đoạn tăng tốc.

Hướng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương chuẩn bị khởi công

Theo đó, Liên danh Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. (Trung Quốc) - Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển - ARTELIA SAS, trúng thầu với giá trị hơn 175 tỉ đồng, thời gian thực hiện 12 tháng.

Tư vấn có nhiệm vụ lập báo cáo khả thi điều chỉnh (bổ sung quy mô, chuyển đổi nguồn vốn từ ODA sang ngân sách thành phố), cập nhật thiết kế kỹ thuật cho phù hợp thực tế và hỗ trợ đấu thầu chọn nhà thầu thi công.

Tuyến metro số 2 TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 47.890 tỉ đồng được phê duyệt từ năm 2010, song do nhiều vướng mắc kéo dài, tiến độ dự án liên tục bị lùi và hiện được xác định hoàn thành vào năm 2030. TP.HCM cũng đã quyết định chuyển sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công thay cho vốn ODA, đồng thời đặt mục tiêu khởi công vào cuối năm 2025.

Đến nay, dự án tuyến metro số 2 mới chỉ hoàn thành gói thầu CP1 liên quan đến xây dựng trụ sở depot Tham Lương. Trước đó, hợp đồng với tư vấn cũ bị đình chỉ từ năm 2018, dẫn đến hàng loạt thủ tục quan trọng như: gia hạn các khoản vay, ký kết vay mới với các nhà tài trợ quốc tế, đấu thầu các gói thầu chính… đều bị gián đoạn.

Đến năm 2022, hợp đồng này chính thức bị chấm dứt. Sau khi chuyển đổi hình thức sang đầu tư công, MAUR đã tiến hành đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn mới. Nhờ áp dụng Nghị quyết 188 của Quốc hội, tiến độ lựa chọn tư vấn đã có bước chuyển biến rõ rệt. Thời gian chọn tư vấn thường mất từ 6 - 9 tháng nay đã được rút ngắn chỉ còn hơn 1 tháng, mở ra kỳ vọng lớn cho việc đẩy nhanh toàn bộ dự án.

Đáng chú ý, trong Nghị quyết 188, TP.HCM được trao quyền chủ động trong việc lựa chọn nhà thầu thông qua cơ chế chỉ định thầu. Cơ chế đặc thù này áp dụng cho nhiều đối tượng như nhà đầu tư, nhà thầu EPC, nhà thầu thi công, cũng như các đơn vị tư vấn... tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý dự án.







