Đường 1.850 tỉ đồng có Tập đoàn Thuận An thi công mới thảm nhựa đã bong tróc

Tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND TP.Đà Nẵng mới đây, nhiều cử tri xã Việt An và xã Hiệp Đức bày tỏ bức xúc vì dự án cải tạo, nâng cấp QL14E qua địa bàn xã thi công chậm chạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nhiều người lo ngại về chất lượng công trình khi nhiều đoạn mới thảm nhựa đã xuất hiện bong tróc, hư hỏng.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn Km 15+270 - Km 89+700 với chiều dài gần 71 km qua địa bàn các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam cũ (nay TP.Đà Nẵng) đang được triển khai.

Tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự án do Ban Quản lý dự án 4 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, thời gian thi công xây dựng là 22 tháng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025, nhưng hiện vẫn đang trong quá trình thi công dang dở.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 13.9, tuyến QL14E từ xã Đồng Dương lên xã Hiệp Đức có nhiều đoạn thảm nhựa chưa lâu đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc mặt đường.

Trước tình trạng này, đơn vị thi công đã phải cắt xẻ đường, bóc tách các lớp bê tông nhựa lên để thảm lại. Tuy nhiên, vá chỗ này thì chỗ khác lại xuất hiện hư hỏng.

Nhìn con đường nghìn tỉ đồng mới hoàn thành nhưng đã phải dặm vá như "tấm áo rách", người dân không khỏi ngán ngẩm.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Việt An, cho biết trước thực tế mặt đường QL14E mới thảm nhựa chưa lâu đã hư hỏng, địa phương đã kiến nghị nhiều lần với chủ đầu tư.

Ông Việt cho hay, chủ đầu tư và các nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công; địa phương là đơn vị thụ hưởng, chỉ phản ánh, kiến nghị, đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nhà thầu.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL14E cho biết, khi phát hiện mặt đường bị hư hỏng, bong tróc đã yêu cầu kiểm tra lại nguồn vật liệu, cách thức, quá trình thi công… Qua đó, phát hiện trước thời điểm thi công 2 ngày, trời có mưa.

Đại diện chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục triệt để tình trạng này. Đồng thời cho rằng, các điểm bị hư hỏng, bong tróc là "điều đáng tiếc" và rút kinh nghiệm cho những đoạn thi công tiếp sau.

Đại diện chủ đầu tư thông tin thêm, đoạn đường bị hư hỏng đi qua xã Việt An thuộc 2 gói thầu, có 2 đơn vị thi công. Đoạn phía dưới (tính từ QL1) do Công ty Đông Dương thi công, đoạn phía trên do Tập đoàn Thuận An thi công.

Được biết, trong dự án này, Tập đoàn Thuận An cùng với 2 công ty liên danh đã trúng gói thầu XD02, với giá trúng thầu hơn 507,5 tỉ đồng.

