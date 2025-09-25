Sông Tiền tiếp tục sạt lở, cuộc sống hàng chục hộ dân bị đe dọa

Ngày 25.9, tin từ UBND P.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông Tiền tiếp tục diễn biến phức tạp.

Khoảng 17 giờ ngày 24.9, tại đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh), một đoạn bờ sông dài khoảng 150 m bất ngờ sạt lở, ăn sâu vào đất liền khoảng 15 m. Vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến 18 ngôi nhà và 3 phần mộ. Trong đó, 5 căn bị cuốn trôi hoàn toàn, 4 căn hư hỏng một phần, 9 căn có nguy cơ bị sạt lở.

Nhiều hộ dân ở P.Cao Lãnh bị mất nhà do sạt lở bờ sông Tiền ẢNH: THANH QUÂN

Lãnh đạo UBND P.Cao Lãnh cho biết, vị trí sạt lở mới nằm sát khu vực đã xảy ra sạt lở ngày 20.9, gây thiệt hại cho 7 căn nhà. Hiện, chính quyền đã kịp thời di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở, cộng với tác động của triều cường và dòng chảy xiết. UBND P.Cao Lãnh đã cho cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố, đồng thời triển khai hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại.

Trước đó, rạng sáng 20.9, tại khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh, đã xảy ra sạt lở bờ sông Tiền một đoạn dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m, làm 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều ngôi nhà gần như bị chìm hoàn toàn xuống sông.