Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh sạt lở bờ sông Tiền, nhiều ngôi nhà bị 'nuốt chửng'

Thanh Quân
Thanh Quân
24/09/2025 14:53 GMT+7

Nhiều ngôi nhà ở P.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị chìm xuống sông Tiền sau những vụ sạt lở gần đây. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Ngày 24.9, tin từ UBND P.Cao Lãnh cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân vùng sạt lở di dời đến nơi an toàn và tập trung khắc phục hậu quả.

Trước đó, rạng sáng 20.9, tại khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh, xảy ra sạt lở bờ sông Tiền một đoạn dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m, làm 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều ngôi nhà gần như bị chìm hoàn toàn xuống sông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định vị trí sạt lở nằm cặp sông Tiền và nằm trong khu vực sạt lở thường xuyên, cùng với ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với triều cường mùa lũ dâng cao dẫn đến xảy ra sạt lở.

- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khóm Tân Tịch, chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ những hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông Tiền di dời đến nơi an toàn

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà ở khóm Tân Tịch hiện chỉ còn một ít phần nền, những phần còn lại của ngôi nhà đã bị chìm xuống sông Tiền

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 3.

Rất nhiều tài sản của người dân bị chìm xuống sông do sạt lở. Dù lực lượng chức năng hỗ trợ trục vớt nhưng mất mát đối với người dân vẫn quá lớn

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Ngôi nhà của ông Lương Văn Oanh (72 tuổi) bị sạt lở nuốt chửng hơn 50%. Hiện, gia đình ông phải chuyển đồ sang nhà hàng xóm ở nhờ

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 8.

Ông Oanh và nhiều hộ dân khác ở khóm Tân Tịch đang lo lắng vì không có tiền xây nhà mới. Việc ở nhờ hàng xóm chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài những hộ dân này chưa biết phải làm sao

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 9.

Tại khóm Tân Tịch vẫn còn nhiều ngôi nhà khác đang nằm trong diện nguy cơ sạt lở

ẢNH: THANH QUÂN

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và khoanh vùng bảo vệ, không để người dân lưu thông qua lại ở địa điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở

ẢNH: THANH QUÂN

Trước đó, ngày 21.9, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã đến khảo sát điểm sạt lở ở khóm Tân Tịch. Tại hiện trường, ông Quang yêu cầu Sở NN-MT cùng UBND P.Cao Lãnh và các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát kỹ lưỡng. Mục tiêu là tìm ra biện pháp xử lý cục bộ, đặc biệt là xử lý các hố xoáy và gia cố bờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao nhiệm vụ rà soát lại dữ liệu của các dự án nghiên cứu trước đây để xây dựng phương án ứng phó phù hợp hơn trong tương lai. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND P.Cao Lãnh tiếp tục nắm chắc tình hình, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân có nhà bị sạt lở sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xử lý vụ nhà dân bị sạt lở xuống sông Tiền

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xử lý vụ nhà dân bị sạt lở xuống sông Tiền

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều nhà dân bị cuốn xuống sông Tiền, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở sông tiền đồng tháp mưa lớn di dời lũ dâng cao sạt lở bờ sông Tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận