Cận cảnh sạt lở bờ sông Tiền, nhiều ngôi nhà bị 'nuốt chửng'

Ngày 24.9, tin từ UBND P.Cao Lãnh cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân vùng sạt lở di dời đến nơi an toàn và tập trung khắc phục hậu quả.

Trước đó, rạng sáng 20.9, tại khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh, xảy ra sạt lở bờ sông Tiền một đoạn dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m, làm 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều ngôi nhà gần như bị chìm hoàn toàn xuống sông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định vị trí sạt lở nằm cặp sông Tiền và nằm trong khu vực sạt lở thường xuyên, cùng với ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với triều cường mùa lũ dâng cao dẫn đến xảy ra sạt lở.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khóm Tân Tịch, chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ những hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông Tiền di dời đến nơi an toàn ẢNH: THANH QUÂN

Nhiều ngôi nhà ở khóm Tân Tịch hiện chỉ còn một ít phần nền, những phần còn lại của ngôi nhà đã bị chìm xuống sông Tiền ẢNH: THANH QUÂN

Rất nhiều tài sản của người dân bị chìm xuống sông do sạt lở. Dù lực lượng chức năng hỗ trợ trục vớt nhưng mất mát đối với người dân vẫn quá lớn ẢNH: THANH QUÂN

Ngôi nhà của ông Lương Văn Oanh (72 tuổi) bị sạt lở nuốt chửng hơn 50%. Hiện, gia đình ông phải chuyển đồ sang nhà hàng xóm ở nhờ ẢNH: THANH QUÂN

Ông Oanh và nhiều hộ dân khác ở khóm Tân Tịch đang lo lắng vì không có tiền xây nhà mới. Việc ở nhờ hàng xóm chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài những hộ dân này chưa biết phải làm sao ẢNH: THANH QUÂN

Tại khóm Tân Tịch vẫn còn nhiều ngôi nhà khác đang nằm trong diện nguy cơ sạt lở ẢNH: THANH QUÂN

Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và khoanh vùng bảo vệ, không để người dân lưu thông qua lại ở địa điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở ẢNH: THANH QUÂN

Trước đó, ngày 21.9, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã đến khảo sát điểm sạt lở ở khóm Tân Tịch. Tại hiện trường, ông Quang yêu cầu Sở NN-MT cùng UBND P.Cao Lãnh và các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát kỹ lưỡng. Mục tiêu là tìm ra biện pháp xử lý cục bộ, đặc biệt là xử lý các hố xoáy và gia cố bờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao nhiệm vụ rà soát lại dữ liệu của các dự án nghiên cứu trước đây để xây dựng phương án ứng phó phù hợp hơn trong tương lai. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND P.Cao Lãnh tiếp tục nắm chắc tình hình, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân có nhà bị sạt lở sớm ổn định cuộc sống.