Cận cảnh sạt lở bờ sông Tiền, nhiều ngôi nhà bị 'nuốt chửng'

Ngày 24.9, tin từ UBND P.Cao Lãnh cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân vùng sạt lở di dời đến nơi an toàn và tập trung khắc phục hậu quả.
Trước đó, rạng sáng 20.9, tại khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh, xảy ra sạt lở bờ sông Tiền một đoạn dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m, làm 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều ngôi nhà gần như bị chìm hoàn toàn xuống sông.
Nguyên nhân ban đầu được xác định vị trí sạt lở nằm cặp sông Tiền và nằm trong khu vực sạt lở thường xuyên, cùng với ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với triều cường mùa lũ dâng cao dẫn đến xảy ra sạt lở.
Ngôi nhà của ông Lương Văn Oanh (72 tuổi) bị sạt lở nuốt chửng hơn 50%. Hiện, gia đình ông phải chuyển đồ sang nhà hàng xóm ở nhờ
ẢNH: THANH QUÂN
Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và khoanh vùng bảo vệ, không để người dân lưu thông qua lại ở địa điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở
ẢNH: THANH QUÂN
Trước đó, ngày 21.9, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã đến khảo sát điểm sạt lở ở khóm Tân Tịch. Tại hiện trường, ông Quang yêu cầu Sở NN-MT cùng UBND P.Cao Lãnh và các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát kỹ lưỡng. Mục tiêu là tìm ra biện pháp xử lý cục bộ, đặc biệt là xử lý các hố xoáy và gia cố bờ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao nhiệm vụ rà soát lại dữ liệu của các dự án nghiên cứu trước đây để xây dựng phương án ứng phó phù hợp hơn trong tương lai. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND P.Cao Lãnh tiếp tục nắm chắc tình hình, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân có nhà bị sạt lở sớm ổn định cuộc sống.
Bình luận (0)