Quảng Ngãi: Tỉnh lộ 674 sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài từ đêm 22 đến rạng sáng nay 23.9 làm xuất hiện 2 điểm sạt lở tại Km19 và Km20 trên Tỉnh lộ 674. Hàng trăm mét khối đất đá, cây cối từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường.

Tỉnh lộ 674 đoạn qua xã Mô Rai (Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: C.A

Đến trưa nay 23.9, tuyến đường vẫn trong tình trạng chia cắt, người dân không thể đi lại, công tác quản lý và bảo vệ rừng của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi sự cố xảy ra, UBND xã Mô Rai đã báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi để sớm có phương án khắc phục, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Sạt lở đất khiến giao thông bị chia cắt ẢNH: C.A

Tỉnh lộ 674 dài 36 km, được xem là tuyến đường huyết mạch nối xã biên giới Mô Rai với xã Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi). Tuyến đường sạt lở khiến người dân ở Sa Thầy muốn sang Mô Rai buộc phải đi vòng qua Tỉnh lộ 675 và QL14C, làm quãng đường xa hơn khoảng 15 km.

Mưa lớn khiến tuyến đường ở xã Đăk Tô (Quảng Ngãi) biến thành sông vào chiều qua 22.9 ẢNH: CẨM ÁI

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày hôm nay 23.9, mây đối lưu vẫn tồn tại và phát triển, có khả năng tiếp tục gây mưa rào, giông tại nhiều khu vực ven biển và nội địa, trong đó có xã Mô Rai và các xã lân cận. Trong cơn giông cần đề phòng mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.