Ám ảnh đá tảng rơi ở nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi

Đá tảng rơi liên tiếp trên tuyến ĐT.627C

Tuyến đường ĐT.627C từ trung tâm hành chính xã Đặng Thùy Trâm đi thảo nguyên Bùi Hui, điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi, dài khoảng 20 km. Nhiều ngày nay, trên tuyến liên tục xuất hiện hàng chục điểm sạt lở; đá tảng đường kính từ 0,3 - 1 m rơi xuống mặt đường, gây sụt lún nền, chắn ngang rãnh thoát nước.

Đường ĐT.627C từ trung tâm hành chính xã Đặng Thùy Trâm đi thảo nguyên Bùi Hui liên tục có đá rơi ẢNH: CẨM ÁI

Đáng lo ngại, nhiều khối đá lớn trên mái taluy dương đã nứt toác, chỉ chực chờ mưa lớn để rơi xuống. Địa hình nơi đây vốn một bên là đồi núi, một bên vực sâu, lại có nhiều khúc cua gấp. Vào chiều tối, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, nỗi lo đá rơi càng trở thành "ám ảnh" của người tham gia giao thông.

Ngày 22.9, ông Nguyễn Văn, Phó chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, cho biết đoạn từ UBND xã đến thảo nguyên Bùi Hui hiện có ít nhất 5 - 6 điểm đá tảng rơi xuống đường. "Chúng tôi đã phối hợp di dời một số khối đá, cắm biển cảnh báo và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi trời mưa. Tuy nhiên, nguy cơ đá tiếp tục rơi xuống đường là rất lớn, gây mất an toàn cho người đi lại", ông Văn nói.

Người dân địa phương cũng hết sức lo lắng. Ông Lê Minh Tuấn (ở xã Đặng Thùy Trâm) chia sẻ: "Đoạn từ ngã ba Bùi Hui về trung tâm xã liên tục có đá rơi. Vào mùa mưa, chúng tôi không dám đi tuyến này mà phải chọn đường vòng từ ngã ba Làng Leo về thôn Bùi Hui để tránh nguy hiểm".

Đá rơi liên tục người tham gia giao thông lo lắng ẢNH: CẨM ÁI

Theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, nếu tình trạng sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra, xã có thể bị cô lập hoàn toàn với xã Ba Tơ. "Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, xử lý những điểm đá lở, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và người dân", bà Vân nhấn mạnh.

Nguy cơ sạt lở tại Sơn Tây

Không chỉ ở xã Ba Tơ và Đặng Thùy Trâm, tình trạng sạt lở cũng xuất hiện tại xã Sơn Tây. Nhiều ngày mưa lớn vừa qua khiến đất đá từ mái ta luy dương sạt xuống mặt đường, đặc biệt tại khu vực dốc Ông Phó trên tuyến tỉnh lộ 623.

Sạt lở taluy đường tỉnh lộ 623 đi xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

UBND xã Sơn Tây đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức dọn dẹp đất đá, dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo. Ông Đinh Công Lập, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết chính quyền địa phương đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ xử lý khối lượng đất đá sạt lở để bảo đảm giao thông và hạn chế nguy cơ đá rơi gây nguy hiểm cho người dân.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khảo sát 15 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường do sở quản lý, tập trung tại khu vực miền núi phía tây để đánh giá mức độ hư hỏng, xác định vị trí xung yếu, từ đó đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo sạt lở ẢNH: CẨM ÁI

Tình trạng sạt lở trên các tuyến miền núi không chỉ gây ách tắc, hư hỏng hạ tầng giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Công tác xử lý, gia cố các điểm nguy cơ sạt lở được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.