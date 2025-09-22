Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Quảng Ngãi: Cắt bỏ khối u buồng trứng ‘khủng’ 5,5 kg cho nữ bệnh nhân 19 tuổi

Hải Phong
Hải Phong
22/09/2025 08:16 GMT+7

Các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u buồng trứng 'khủng' lên đến 5,5 kg cho nữ bệnh nhân 19 tuổi.

Ngày 22.9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u buồng trứng khổng lồ nặng 5,5 kg cho nữ bệnh nhân 19 tuổi. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang hồi phục tốt.

Quảng Ngãi: Cắt bỏ khối u buồng trứng ‘khủng’ 5,5 kg cho nữ bệnh nhân 19 tuổi- Ảnh 1.

Các bác sĩ lấy khối u nặng 5,5 kg từ nữ bệnh nhân

ẢNH: C.A

Bệnh nhân là chị H. (ở xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Theo người nhà, hơn 1 năm qua bụng của chị H. có dấu hiệu to dần nhưng không gây đau nên gia đình không đưa đi khám. Đến khoảng 1 tháng trở lại đây, bụng chị H. to nhanh bất thường kèm cảm giác nặng tức, khó chịu nên mới đến bệnh viện thăm khám.

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u lớn ở vùng chậu, nồng độ CA125 tăng cao. Bệnh nhân được chẩn đoán u buồng trứng kích thước lớn, theo dõi ung thư buồng trứng.

Bác sĩ CKI Đinh Hữu Hòa, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cho biết do khối u phát triển quá lớn, các bác sĩ dự liệu trước mổ có thể dính vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như đại tràng, ruột non, thành chậu…, nguy cơ mất máu cao. Sau hội chẩn, ê kíp đã quyết định phẫu thuật bóc tách khối u.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải. Khối u có kích thước khoảng 20 x 35 cm, nặng 5,5 kg.

Theo bác sĩ Hòa, u nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, bụng to nhanh, nặng tức, hoặc chèn ép gây táo bón, bí tiểu… cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Phẫu thuật thành công ca xoắn dạ dày hiếm gặp ở trẻ 2 tuổi tại Quảng Ngãi

Phẫu thuật thành công ca xoắn dạ dày hiếm gặp ở trẻ 2 tuổi tại Quảng Ngãi

Một ca xoắn dạ dày cực kỳ hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi xử lý kịp thời, cứu sống bé gái 2 tuổi trong gang tấc.

