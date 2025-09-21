Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng: Bệnh viện muốn kiểm tra sức khỏe miễn phí

Hữu Tú
Hữu Tú
21/09/2025 17:06 GMT+7

Sau vụ 255 bệnh nhân điều trị tán sỏi dù máy hỏng, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã gửi thư mời kiểm tra sức khỏe đến các bệnh nhân nhằm tầm soát bệnh lý hệ tiết niệu.

Ngày 21.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã gửi thư mời đến các bệnh nhân từng điều trị tán sỏi dù máy bị hỏng.

Theo nội dung thư, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên mời các bệnh nhân đến kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại nhằm phát hiện các bệnh lý hệ tiết niệu, theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo đó, bệnh viện sẽ mời các bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực Ngoại Thận - Tiết niệu từ các bệnh viện khác để phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình sức khỏe cho các bệnh nhân.

Vụ máy tán sỏi ở Đắk Lắk: Bệnh viện muốn khám miễn phí- Ảnh 1.

Bệnh nhân sẽ đăng ký khám bệnh tại khu nhà A, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

ẢNH: T.X

Bệnh viện sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí các dịch vụ khám và cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu và các vấn đề phát sinh có liên quan. Thời gian tổ chức kiểm tra sức khỏe bệnh nhân diễn ra từ ngày 24.9 – 3.10 tại Khoa khám bệnh, tầng 1 khu nhà A, Bệnh đa khoa vùng Tây Nguyên.

Vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng: Bệnh viện muốn kiểm tra sức khỏe miễn phí

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.9, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức cuộc họp để làm rõ vụ máy tán sỏi laser bị hỏng từ cuối năm 2023 nhưng cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn điều trị cho 255 bệnh nhân và lập hồ sơ báo cáo sai dịch vụ trong năm 2024.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận vụ việc nêu trên xảy ra tại bệnh viện.

Về vấn đề này, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thẳng thắn nhìn nhận đây là vi phạm trong chuyên môn của các cá nhân, không phải một hệ thống. Từ vụ việc này, lãnh đạo sở sẽ chấn chỉnh ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

