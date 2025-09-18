Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ 255 bệnh nhân điều trị tán sỏi dù máy hỏng: Giám đốc bệnh viện bật khóc

Hữu Tú
Hữu Tú
18/09/2025 18:21 GMT+7

Sau buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và báo chí, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã bật khóc khi kỷ luật nhiều cán bộ, nhân viên liên quan vụ 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi dù máy tán sỏi laser bị hỏng từ cuối năm 2023.

Ngày 18.9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, đã bật khóc sau buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và báo chí về vụ điều trị 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy tán sỏi laser bị hỏng từ cuối năm 2023.

Ông Giáp cho biết, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành kỷ luật đối với 4 cán bộ và xử phạt hành chính gần 20 nhân viên liên quan đến vụ sai phạm nêu trên. "Đây là sự việc rất đau lòng... Và đây cũng là lần đầu tiên mà bệnh viện kỷ luật cán bộ, nhân viên trong đơn vị nhiều đến vậy", ông Giáp cho hay.

Vụ 255 bệnh nhân điều trị tán sỏi dù máy hỏng: Giám đốc bệnh viện bật khóc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), bật khóc vì kỷ luật nhiều cán bộ, nhân viên trong đơn vị

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Giáp thông tin thêm, hiện nay, nhu cầu bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện rất cao. Việc kỷ luật hàng loạt cán bộ gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc, điều trị cho bệnh nhân, vận hành bộ máy. "Bây giờ sự việc đã xảy ra như vậy, tôi xin lỗi mọi người. Tôi không có cách gì khác, tôi chỉ có biết xin lỗi thôi vì bản thân là người đứng đầu. Tôi xin nhận trách nhiệm vụ việc xảy ra trong cơ quan", ông Giáp bật khóc.

Bất ngờ 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi thận lúc máy hỏng

Như Thanh Niên đã thông tin, cùng ngày 18.9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp để làm rõ vụ máy tán sỏi laser bị hỏng từ cuối năm 2023 nhưng cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn điều trị cho 255 bệnh nhân và lập hồ sơ báo cáo sai dịch vụ trong năm 2024.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận vụ việc nêu trên xảy ra tại bệnh viện.

Về vấn đề này, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thẳng thắn nhìn nhận đây là vi phạm trong chuyên môn của các cá nhân, không phải một hệ thống. Từ vụ việc này, lãnh đạo Sở sẽ chấn chỉnh ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

