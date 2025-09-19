Vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng: Thiết bị đã quá 'tuổi thọ'

Ngày 19.9, liên quan đến vụ 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi dù máy hỏng, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, Đảng ủy Công an tỉnh được chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc "nghiêm minh, không có vùng cấm, không ngoại lệ, đúng quy định pháp luật".

UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định khi có kết luận của cơ quan kiểm tra, điều tra, địa phương sẽ kịp thời thông tin đến các cơ quan liên quan.

Máy tán sỏi laser hỏng do quá "tuổi thọ"

Cũng trong ngày 19.9, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên từng thuê Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Phúc Thanh (Công ty Hoàng Phúc Thanh) kiểm định, sửa chữa máy tán sỏi laser. Tuy nhiên, do thiết bị đã sử dụng quá lâu, máy liên tục hỏng và không còn đảm bảo công suất.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên điều trị tán cho bệnh nhân dù máy bị hỏng, quá tuổi thọ ẢNH: T.C

Cụ thể, tháng 11.2023, Công ty Hoàng Phúc Thanh kết luận nguồn phát năng lượng của máy bị sụt hơn 60%, công suất tối đa chỉ còn dưới 40%.

Tháng 5.2024, sau kiểm tra giám định, công ty xác định bóng đèn flash lamp kích thích lõi nhiên liệu tạo laser đã dùng quá "tuổi thọ", với trên 7 triệu phát bắn, công suất giảm mạnh hơn 50%.

Tổ kiểm tra chuyên môn cũng ghi nhận nhiều thời điểm trong năm 2024 máy tán sỏi laser hỏng, nhưng bác sĩ vẫn làm kỹ thuật nội soi tán sỏi cho bệnh nhân.

Giám đốc bệnh viện giải thích

Trả lời về việc 255 bệnh nhân vẫn được điều trị tán sỏi khi máy hỏng, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết tùy mức độ bệnh lý, bác sĩ áp dụng phác đồ điều trị phù hợp.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, giải thích cách điều trị tán sỏi cho bệnh nhân lúc máy bị hỏng ẢNH: HỮU TÚ

"Trong lúc máy hư, bác sĩ có thể điều trị bằng thủ thuật gắp sỏi hoặc đặt ống thông giảm đau, ngăn chặn nguy cơ thận ứ nước. Hội đồng chuyên môn đang tham vấn thêm các chuyên gia để làm rõ vấn đề này", ông Giáp nói.

Ông Giáp cho biết thêm, trong thời gian máy laser bị hỏng, bệnh viện đã liên hệ mượn máy của đơn vị khác để điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khó khăn trong đấu thầu khiến bệnh viện thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế.